Welches Essen darfs denn sein? Noch nie gab es so viele Delivery-Angebote wie jetzt. Finden Sie im Schnelltest raus, welches zu Ihnen passt. Claudia Schmid

Eines von vielen Restaurants, das nun liefert: Gerichte von Gül. zvg

Um ihren Betrieb am Laufen zu halten, stellen immer mehr Restaurants auf Take-away-Menüs um. Ein Gewinn: Noch nie gab es so gutes und frisches Essen, das man zu Hause geniessen kann. Um etwas Orientierung in diesem neuen Dschungel zu bieten, haben wir einen (nicht ganz ernst zu nehmenden) Test vorbereitet, dank dem Sie die passende Auswahl finden.