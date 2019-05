Wo sich Hirslanden trifft

Quartierlokale sind die letzten Inseln der unaufgeregten Gastronomie. Dank Tipps von Lesern, die uns regelmässig per Mail ihre bevorzugten Quartierperlen verraten, entdecken wir monatlich eine neue. Gleich mehrfach empfohlen wurde uns das Restaurant Wilder Mann. Es befindet sich in einem 1925 erbauten Eckhaus ­zwischen den Tramstationen Hedwigsteig und Weltistrasse auf dem Weg Richtung Balgrist.

Der Ort: Alles in dieser historischen, schnörkellosen Wirtschaft ist aus Eiche: die alten Holzverkleidungen, die Stühle, die Tische. Besonders gut gefällt uns der hohe Lesetisch in der Mitte des Raums, an dem man stehend die Zeitungen durchblättern kann. Plätze zum Verweilen gibt es auch vor dem Lokal und im Säli, das gern von Festgemeinschaften gemietet wird. Eine stattliche Auswahl an Schweizer Gin sowie eine Theke mit Produkten der Berner Käserei Jumi für das Zvieri­plättli zeugen vom Anspruch der Beizer, auf heimische Produkte zu setzen.

Vor dem Restauran: Im Sommer sitzen die Gäste gern draussen. Foto: Thomas Burla

Das Publikum: Laut Gastgeber Markus Marti kommen mittags viele Ärzte und Zahnärzte. Tatsächlich gibt es im Quartier auffallend viele Praxen. Auch ältere Leute, die bei einem Café crème auf den nächsten Arzttermin warten, kehren im nachmittags durchgehend geöffneten Lokal gern ein. Abends ist der Wilde Mann gut besucht – von jungen Paaren, Familien und Gruppen. Gerade abends ist die Klientel für eine Quartierbeiz auffallend jung.

Die Gastgeber: Der Berner Markus Marti hat die Stadt­liegenschaft mit einem jungen Team 2016 übernommen. Regelmässig richtet die wilde Crew spezielle Soirées aus. So gehören ein Tatar-Festival, die Herbst-Metzgete oder das Flusskrebsessen zum festen Programm.

Angenehmes Ambiente: Fotokunst, Schirmlampen, Eichenholz: Fertig ist die Einrichtung. Foto: Thomas Burla

Das Essen: Das Rindstatar mit geräuchertem Paprika und getrockneten Kapern gehört zu den Klassikern (28 Fr.) der klein gehaltenen Bistrokarte. Es wird nach Wunsch mit «sauscharfer Chili-Mango-Paste» oder Sardellenfilets gereicht. Auch auf den Tisch kommen die Chnusperli (34 Fr.) aus Schweizer Schwalen, einer verkannten Fischsorte.

Dazu gibts sehr gute, luftige Pommes mit Schale. Anmächelig sieht der Salat (ab 10.50 Fr.) mit Orangen, Chicorée und Cashew beim Nachbarn aus. Auch Weinliebhaber werden glücklich: Es gibt eine grosse Schweizer Pinot-noir-Auswahl mit Weinen von Gantenbein, Litwan oder Ruch.

Das gibts nur hier: Das Schild, auf dem «Toiletten Telefon Zigaretten Kegelbahn» steht, lässt uns frohlockend eine Kegelbahn suchen, die wir nicht finden. Marti verrät, er habe das Schild, das so tut, als habe es schon immer hier gehangen, ersteigert. Irgendwo in der Innerschweiz.

Wilder Mann

Freiestr. 221

8032 Zürich

Tel. 043 497 98 28

www.wilder-mann.ch

Öffnungszeiten

Mo–Sa 11–23.30 Uhr

Preise

Vorspeisen 9–16 Franken

Hauptspeisen 28–38 Franken



(Tages-Anzeiger)