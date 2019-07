Zmorge und Znüni bei Walter

John Baker, Bachmann, Buchmann – die Expansion verschiedener Bäckereiketten in Zürich ist unübersehbar. Jüngstes Beispiel ist die neue Buchmann-Filiale Zum Walter direkt bei der Tramstation Werd, benannt nach Firmengründer Walter Buchmann. Dieses Café ist in einem schönen historischen Eckhaus gelegen, draussen locken Sitzplätze unter Bäumen. So lässt sich hier getrost ein Sommernachmittag verbringen. Gleichzeitig bildet sich mit dem neuen Ort eine neue kleine Café-Meile: Das Coffee und das Bros Beans & Beats befinden sich in unmittelbarer Nähe.



Spezialisiert ist die Bäckerei auf Zmorge-, Znüni- und Zvieri-Optionen, die sich an Ort und Stelle geniessen, aber teilweise auch mitnehmen lassen. Empfehlenswert ist beispielsweise die Sauerteig-Focaccia (ab 10.30 Fr.) mit Auberginen oder scharfem Salami oder das Birchermüesli (6.50 Fr.) im praktischen Kartonbecher.



Nicht nur was das Essen, auch was die Take-away-Getränke angeht, ist Walter eine Bereicherung. So gibt es Iced Chai Latte (6.50 Fr.) oder frischen Ingwertee (5 Fr.). Wer mehr Zeit hat, bestellt sich eine der vier Frühstücksformeln an den Tisch. Etwa das orientalische Zmorge mit Hummus, marinierten Oliven und frischem Pfefferminztee (16 Fr.). Es lässt sich mit Extras wie einem Cüpli (8 Fr.) aufpeppen.



Werdstr. 72

Tel. 044 210 20 80

Öffnungszeiten: Mo–Fr 7–18.30 Uhr, Sa 8–16 Uhr, So 8–14 Uhr

www.buchmannbeck.ch