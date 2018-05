Alberner Antiheld

«Hast du je von einem übergewichtigen Superhelden gehört?», fragt der dicke Bub. «Da ist die Industrie sehr diskriminierend.» Russell (Julian Dennison, bekannt aus «Hunt for the Wilderpeople») kann mit den Händen Feuerstürme entfachen. Deswegen lebt er in einem Kinderheim, in dem er und andere junge Mutanten allerdings vom Personal gequält werden. Deadpool (Ryan Reynolds) versucht, ihm zu helfen. Das hat der Kleine auch nötig, denn der bösartige Heimleiter stellt bei weitem nicht die grösste Gefahr für ihn dar: Der Supersoldat Cable (Josh Brolin) reist aus der Zukunft in die Gegenwart, um Russell zu töten. Der Bub wird nämlich als Erwachsener vor lauter Hass auf die Menschheit zum skrupellosen Killer.



Auch im zweiten «Deadpool»-Film gibts jede Menge Witze über das Superheldengenre und die Popkultur, mit Gewalt wird nicht gegeizt: Da sprengt sich Deadpool gleich zu Anfang selbst in Stücke, werden dauernd Leute geköpft oder landet mal jemand in einem Häcksler. Das wirkt manchmal pubertär oder etwas gezwungen, macht aber dennoch Spass. Brolins todernster Cable ist ein würdiger Gegenspieler des albernen Deadpool und wird doch beinahe von Zazie Beetz als Domino in den Schatten gestellt. Deren Superkraft besteht darin, dass sie dauernd Glück hat und noch bei der grössten Karambolage mit dem Leben davonkommt.



Schade ist dagegen, dass diesmal Deadpools Seelenverwandte Vanessa (Morena Baccarin) und Negasonic Teenage Warhead (Brianna Hildebrand) zu Kurzauftritten verdammt werden. Und noch mehr als beim ersten Teil fällt auf, dass Deadpool sich zwar dauernd über Klischees lustig macht, diese am Ende aber halt trotzdem bedient werden.



In diversen Kinos



