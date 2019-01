«Auch über meine Zukunft entschieden Männer»

«Mary Queen of Scots» zeigt zwei Königinnen in einer männerdominierten Welt. Verstehen Sie die Probleme dieser Frauen so gut, weil Sie am Theater selber in einer Männerwelt arbeiten?

Wenn ich Ihnen darauf eine Antwort gebe, müssen Sie mir versprechen, auch den ersten Teil zu verwenden, der mir wichtig ist.

Versprochen.

Also: Ich denke nicht, dass ich ein gekröntes Haupt bin. Aber ich kann mich bestens an den Beginn meiner Karriere erinnern. Da sass ich oft mit Männern am Tisch, die ohne jede Frau über meine Zukunft entschieden. Klar hatte das einen Einfluss auf alles, was ich mache: Ich sass in einem Raum, wo ich mich nirgends vertreten sah. Das hat mit Politik zu tun, aber es ist einfach auch ein animalisches Gefühl. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die beiden Königinnen das ebenfalls empfanden.

Mary Stuart und Elizabeth I im Streit um Krone, Liebe und Macht in einer männerdominierten Welt. Video: YouTube/Universal Pictures Switzerland

Sie wollen mit Mary Stuart und Elizabeth I etwas über das 21. Jahrhundert erzählen?

Selbstverständlich. Ich denke, wir stehen an einem Punkt, wo es absolut notwendig ist, darüber nachzudenken, was Führungsqualität bedeutet und wie hoch der Preis der Macht ist. Dabei müssen Frauen eine entscheidende Rolle spielen.

Die Königinnen wählten unterschiedliche Strategien.

Ja, Mary versuchte sozusagen, Kind und Karriere zu vereinen. Elizabeth dagegen verwandelte sich in einen Mann. Auch dafür gibt es Beispiele in der Moderne, Margaret Thatcher wurde ja Eiserne Lady genannt. Und wissen Sie, wie Elizabeth I in den USA heisst? The Iron Queen.

«Mary Queen of Scots» wurde als #MeToo-Film bezeichnet.

Ich wäre da vorsichtig. Sexuellen Missbrauch und Machtausübung gibt es seit ewig, #MeToo ist einfach ein wichtiges Instrument geworden, das zu denunzieren. Allerdings wird mein Film ausgerechnet wegen einer Szene so benannt, die pure Vorstellung ist.

Die ganze Bevölkerung soll repräsentiert werden. Das ist doch selbstverständlich.Josie Rourke

Dem Aufeinandertreffen der beiden Königinnen?

Ja, dieses Treffen hat bekanntlich nie statt­gefunden. «Das ist total #MeToo, dass eine Frau so etwas erfindet», bekomme ich jetzt zu hören. Blödsinn. Schon Friedrich Schiller hat sich in seinem Drama «Maria Stuart» diese Szene vorgestellt. Und das ist über 200 Jahre her.

Abgesehen davon: Wie historisch genau ist Ihr Film?

Wir haben schon versucht, uns an die neuesten Erkenntnisse der Forschung zu halten. Geändert habe ich eigentlich nur etwas: An den Königshöfen gab es nicht so viele dunkel­häutige und asiatische Personen, wie jetzt im Film zu sehen sind.

Weshalb haben Sie das gemacht?

Alles am Film ist eine visuelle Verdichtung. Wir können nicht wissen, wie die Menschen damals ausgesehen haben. Deshalb habe ich sie so besetzt, wie ich es bei meinen Theaterinszenierungen auch immer mache: bunt und vielfältig. Die ganze Bevölkerung soll repräsentiert werden. Das ist doch selbstverständlich.

(Züritipp)