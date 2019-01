Das Neuste im Kino

Alles ist gutVon Eva Trobisch, D 2018; 93 min.

Drama

Alkohol, Lachen, er landet bei ihr. Vergewaltigt sie. Danach versucht sie (eindrücklich: Aenne Schwarz) weiterzumachen, als wäre nichts passiert. Redet sich ein, das alles sei «bloss eineinhalb Minuten schlechter Sex» gewesen. Doch ihre Ohnmacht wächst. In Eva Trobischs Film, in Locarno als bestes Erstlingswerk ausgezeichnet, ist nichts eindeutig. Niemand ist nur Opfer oder Täter. Die Regisseurin lotet die Frage nach Selbstbestimmung in einer extremen Situation aus. Dabei deutet sie das Meiste nur an, und hat viel Sympathien für alle ihre Figuren. (aka)

Als wäre nichts passiert: Die Protagonistin im Umgang mit einer extremen Situation. Video: YouTube/NFP Kino

GlassVon M. Night Shyamalan, USA 2019; 129 min.

Superheldenfilm

Seit Jahren bekämpft David Dunn (Bruce Willis) mit seinen Superkräften Kleinkriminelle. Da trifft er auf die Bestie (James McAvoy), ein Monster, das so stark ist wie er. Gerade, als die beiden sich so richtig prügeln wollen, werden sie von der Polizei geschnappt und in die Psychiatrie abgeschoben.

Nachdem sich am Ende von «Split» herausstellte, dass der Film eine Fortsetzung von «Unbreakable» ist, erzählt nun der dritte Teil die Geschichte von Dunn weiter. Diesmal kehrt sogar sein alter Feind Mr. Glass (Samuel L. Jackson) zurück. Das ist unterhaltsam, auch wenn mit der Zeit das selbstreflexive Herumreiten auf Superheldenklischees nervt – da waren die «Deadpool»-Filme cleverer. (ggs)

Bruce Willis bekämpft in «Glass» als Superheld Ganoven. Video: YouTube/Glass Movie International

ImmenhofVon Sharon von Wietersheim, D 2019; 99 min.

Kinderfilm

Nach dem Tod ihres Vater leiten drei Schwestern das Reitergut Immenhof. Doch das Jugendamt zweifelt, ob die erwachsene Älteste sich allein um die beiden Jüngeren kümmern kann.

Es gibt zurzeit jede Menge Stoff für pferdeaffine Teenie-Girls: «Bibi und Tina», «Ostwind», «Wendy» und nun eine Neuauflage der Immenhof-Geschichten, vom Kino der 50er übers Fernsehen der 90er-Jahre wieder zurück ins Kino. Alles ist da: Sommerferien, schöne Pferde, ein paar zickige und ein paar natürliche Teenager, erste Liebe und das Glück auf dem Rücken der Pferde, und ein fieser Geschäftemacher (Heiner Lauterbach) im Nachbargestüt, der das Idyll bedroht. Doch warum muss das so zahm, uninspiriert und vorhersehbar sein? (SZ)

Sommerferien, Liebe und Pferde: Alles vorhanden im Film «Immenhof». Video: YouTube/Concorde Movie Lounge

Mary Queen of ScotsVon Josie Rourke, USA/GB 2018; 124 min.

Historienfilm

Das Duell der Königinnen auf der britischen Insel im 16. Jahrhundert aus der Sicht von Mary Stuart (Saoirse Ronan): Sie regiert in Schottland und merkt bald, dass ihre Cousine Elizabeth I (Margot Robbie) im Süden eine mächtige Verbündete sein könnte. Dabei kommt es zur – in Wirklichkeit nie stattgefundenen – Begegnung, aber eine Verschwisterung findet nicht statt.

Auch wenn der Stoff schon Schiller faszinierte, gewartet hat niemand auf diese Neuverfilmung. Die Theaterregisseurin Josie Rourke hat in ihrem etwas schematisch geratenen Kinofilm zwei Trümpfe: Eine sanfte Aktualisierung für das #MeToo-Zeitalter und zwei glänzende Hauptdarstellerinnen: Das Aufeinandertreffen von Saoirse Ronan («Lady Bird») und Margot Robbie («I, Tonya») ist wahrlich königlich. (ml)

Mary Stuart und Elizabeth I im Streit um Krone, Liebe und Macht in einer männerdominierten Welt. Video: YouTube/Universal Pictures Switzerland

Second Act – Manhattan QueenVon Peter Segal, USA 2018; 104 min.

Komödie

Maya (Jennifer Lopez) steigt auf: Weil ihr Patenkind ihren Lebenslauf fälscht, schafft sie es von einem Verkäuferinnenjob in einem Supermarkt in Queens zu einer Führungsposition in Manhattan. Für ihre neue Firma soll sie eine innovative Handcreme entwickeln.

Regisseur Peter Segal («Get Smart») schiesst alles Komödienpotenzial in den Wind zugunsten einer peinlichen Zelebration neoliberaler Verkaufsargumente und erinnert die Aufsteigerfrau aus der Unterschicht daran, doch bitte brav bei ihren Leisten zu bleiben. (SZ)

Die Aussage «jede und jeder kann es schaffen» untergräbt der Film gleich selbst. Schade. Video: YouTube/ Impuls Movies

Seed: Unser SaatgutVon Joe Betz und Taggart Siegel, USA 2016; 94 min.

Dokumentarfilm

Die Industrialisierung und Pestizide haben die Saatgutvielfalt bereits empfindlich eingeschränkt. Gentechnisch modifizierte Samen von Firmen wie Monsanto bedrohen nun, folgt man dem Film von Jon Betz und Taggart Siegel, noch die letzten Reste an Biodiversität.

Das Regieduo holt hauptsächlich Umweltaktivisten vor die Kamera, ausserdem wird in teils spektakulären Bildern die Natur zelebriert. «Seed» setzt auf Agitation statt Diskurs. Man kann das entweder für einen notwendigen, emotionalen Beitrag im Kampf für eine gute Sache begrüssen; oder aber man beginnt sehr schnell, sich zu langweilen. (foe)

«Seed»: Ein emotionaler Beitrag zu einer aktuellen Thematik. Video: YouTube/freneticfilms

ZwingliVon Stefan Haupt, CH 2018; 128 min.

Biopic

Zürich vor 500 Jahren, Aufregung am Grossmünster: Ueli Zwingli (Max Simonischek), der neue Leutpriester, legt sich mit den Kirchenoberen an. Schluss mit dem Ablasshandel, die Bibel gehört übersetzt, und in der Fastenzeit gibts Wurst. Auch die Pest kann den Mann nicht stoppen: Eine junge Witwe (Sarah Sophia Meyer) pflegt ihn gesund, sie verlieben sich.

Von wegen zwinglianisch: Zwingli war keine lustfeindliche Spassbremse. Um mit dem Vorurteil aufzuräumen, lässt Stefan Haupt («Der Kreis») das alte Zürich beeindruckend aufleben. Leider buchstabiert er die Geschichte aber sehr brav durch, und die Dialoge klingen manchmal lustig: «Zwingli, das isch Blasphemie!» – «Chabis!» (ase)

Vor 500 Jahren sorgte Zwingli für Aufregung in der Katholischen Kirche. Video: YouTube/AscotElite

