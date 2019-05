Das Neuste in den Zürcher Kinos

God Exists, Her Name is PetrunyaVon Teona Strugar Mitevska, Maz 2019; 100 min.

Satire

Beim mazedonischen Dreikönigsritual wird ein Holzkreuz ins eisige Flusswasser geworfen. Diesmal wird es von einer jungen arbeitslosen Historikerin erhascht -- zum grossen Ärger der Kirche und der jungen Männer, die finden, nur sie hätten ein Recht auf den Kultgegenstand.



Zuweilen gerät die Satire auf die mittelalterlich anmutende mazedonischen Männerherrschaft etwas plump. Aber Kamerafrau Virginie Saint Martin schafft eigentliche Gesichts- und Körperlandschaften. Und die Hauptdarstellerin Zorica Nusheva ist eine Wucht. (bod)



Eine mazedonische Frau sorgt für Aufsehen, weil sie sich in ein Männerritual einmischt: «God Exists, Her Name is Petrunya». Video: YouTube/trigon-film





GretaVon Neil Jordan, IRL/USA 2018; 98 min.

Thriller

Die Kellnerin Frances (Chloë Grace Moretz) findet in der U-Bahn eine Handtasche. Sie bringt sie der Besitzerin zurück, die sich als eine nette Dame namens Greta (Isabelle Huppert) entpuppt. Die ist etwas einsam, aber Frances, die gerade ihre Mutter verloren hat, leistet ihr gerne Gesellschaft. Doch dann wird Greta sehr aufdringlich.



Isabelle Huppert spielt mit Hochgenuss eine Frau, wie sie grausamer nicht sein könnte. Altmeister Neil Jordan («The Crying Game») führt Regie, sein Krimi ist Hochglanz und Trash auf einmal, spannend und zum Schreien komisch. Wobei das Schreien manchmal durchaus wörtlich zu verstehen ist. (ml)



Isabelle Huppert spielt eine gestörte Killerin: «Greta». Video: YouTube/AscotElite





The Hustle – Glam GirlsVon Chris Addison, USA 2019; 94 min.

Komödie

Anne Hathaway als blasierte, ein wenig säuerlich noble Trickbetrügerin Josephine, und Rebel Wilson als tollpatschige, verfressene, vulgäre Berufskollegin Penny nehmen Millionäre aus, kämpfen vor allem aber gegeneinander mit ziemlich ekligen Tricks.



Nach «Ghostbusters» (2016) und «Ocean’s 8» ist diese Neuverfilmung der Komödie «Dirty Rotten Scoundrels» aus dem Jahr 1988 ein weiteres Remake, das ehemals männliche Hauptfiguren durch weibliche ersetzt. Der Film ist kalkuliertes Popcorn für den Mädelsabend, trotz toller Darstellerinnen aber ein eher laues Vergnügen. (SZ)



Zwei Frauen nehmen Millionäre aus: «The Hustle – Glam Girls». Video: YouTube/Universal Pictures Switzerland





Pokémon: Detective PikachuVon Rob Letterman, USA/Jap 2019; 104 min.

Fantasy

Nach dem Tod seines Vaters reist der junge Tim (Justice Smith) in die grosse Stadt. Dort leben Menschen und Pokémons friedlich zusammen. Auch Tims Vater, der als Privatdetektiv arbeitete, hatte so ein Tierwesen als Partner. Es heisst Pikachu -- und kann seltsamerweise sprechen (Stimme: Ryan Reynolds). Ausserdem ist es davon überzeugt, dass der Tote gar nicht tot ist.



Vorlage war das Computerspiel «Detective Pikachu» (2016), ein Ableger der Pokémon-Reihe. Die Tierchen und ihre Welt sind wunderbar skurril. Allerdings ist der Film derart formelhaft und vorhersehbar, dass es zwischendurch doch etwas langweilig wird. (ggs)



Ein junger Mann ermittelt in der Stadt der Pokémon: «». Video: YouTube/WarnerBrosSwitzerland





Ray & LizVon Richard Billingham, GB 2018; 108 min.

Tragikomödie

Der britische Fotograf Richard Billingham hat seinen Eltern einen Bildband und mehrere Kurzfilme gewidmet, nun auch sein Langfilmdebüt: Liz (Ella Smith) und Ray (Justin Salinger) sind ein Paar aus der Unterschicht; mit ihren Kindern leben sie von staatlicher Unterstützung. Einmal plündert ein Untermieter den Alkoholvorrat, ein andermal erfriert der jüngste Sohn fast, weil er die Nacht in einem Gartenschuppen verbringt.



Billingham schildert alltägliche Episoden aus seiner Kindheit und findet dabei Bilder von erlesener Hässlichkeit. Der Film ist voller Empathie, aber frei von Romantisierung. Witzig, aber nichts für schwache Nerven. (ggs)



Ein britischer Fotograf hat seinen Eltern ein berührendes Filmporträt gewidmet: «Ray & Liz». Video: YouTube/Xenix Film





SauvageVon Camille Vidal-Naquet, F 2018; 99 min.

Drama

Ein schwuler, junger Mann (Félix Maritaud) lebt auf der Strasse, verkauft seinen Körper – und küsst seine Kunden sogar freiwillig.



Der Held scheint keine Geheimnisse zu haben, so wie jene Menschen, die selbst ein Geheimnis sind, weil sie nicht wissen wohin, und statt auf ein Ziel zuzugehen, einfach nur glühen, glühen, glühen. Regisseur Camille Vidal-Naquet lässt diese Flamme im Wind flackern -- bis zu einem berührenden Ende, an dem es weder Wind noch Flamme gibt, nur noch Wärme, die sich entfernt. (SZ)



Ein französischer Stricher lebt auf der Strasse: «Sauvage». Video: YouTube/Sister Distribution





Stan & OllieVon Jon S. Baird, GB 2018; 97 min.

Biopic

1953 tingeln Stan Laurel (Steve Coogan) und Oliver Hardy (John C. Reilly) kreuz und quer durch Grossbritannien, in der Hoffnung, die Mittel für ihr Film-Comeback zu finden. Auf kleinen Bühnen und vor noch kleinerem Publikum steht für sie alles auf dem Spiel: ihre Karriere, ihre Gesundheit und auch ihre Freundschaft.



Jon S. Bairds liebevoll-melancholische Hommage an das berühmteste Komiker-Duo der Filmgeschichte ist ein Biopic von bitterster Süsse. Und wie ihre beiden Protagonisten verliert sie auch in der Resignation nie wirklich ihre Leichtfüssigkeit. (jum)



Laurel und Hardy versuchen in England ein Comeback: «Stan & Ollie». Video: YouTube/Impuls Movies



