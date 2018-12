Das Neuste in den Zürcher Kinos

Im neuen Julia-Roberts-Film kehrt ein drogensüchtiger Sohn zu seiner Familie zurück. Jemand kippt bei einem Fest einer Tanzgruppe Drogen in die Bowle. Ein Film zeigt, wie Brecht aus der Dreigroschenoper einen Film machen wollte. In der neuen Peter-Jackson-Produktion bekriegen sich Städte auf Räder. Eine Doku zeigt das Leben von argentinischen Mennoniten. Ein Däne unterrichtet lieber Kinder in Grönland, als Bauer zu werden. Hirokazu Kore-edas neuer Film hat in Cannes die Goldene Palme gewonnen. Ein Animationsfilm zeigt verschiedene Inkarnationen von Spider-Man.

Ben is BackVon Peter Hedges, USA 2018; 103 min.

Drama

An Heiligabend steht plötzlich der 19-jährige Ben (Lucas Hedges) vor der Türe. Er will entgegen dem Rat seines Therapeuten die Feiertage nicht im Drogenentzug, sondern bei der Familie verbringen. Seine Mutter (Julia Roberts) ist überglücklich, der Rest der Familie macht sich Sorgen.

Der Film erinnert etwas an Dickens Weihnachtsgeschichte mit den drei Geistern. Aber anstelle von fiktiven Geistern besuchen Ben ganz reale aus der Vergangenheit. Seine Mutter und er sind gezwungen, sich mit einigen schmerzhaften Tatsachen zu konfrontieren in der Hoffnung auf ein Happy-End. (msw)

Ben (Lucas Hedges) konfrontiert seine Familie mit schmerzhaften Tatsachen an Heiligabend. Video: YouTube/AscotElite

ClimaxVon Gaspar Noé, F/B 2018; 97 min.

Horror

Um das Ende ihrer Proben zu feiern, trifft sich eine Tanztruppe 1996 in einem Festsaal irgendwo in Frankreich. Die Stimmung kippt, als die Besucher verstört realisieren, dass jemand Drogen in die Sangria-Bowle gegeben hat.

Als Spezialist für den schlechten Trip lässt Gaspar Noé («Enter the Void») auch diese Nacht eskalieren: Er hat rund 20 Tänzer engagiert -- sie krumpen, voguen und tanzen Electro -- und lässt sie zu 90er-Techno improvisieren und aufeinander losgehen. Endlich lässt Noé die delirirende Innenperspektive hinter sich und schafft einen Film aus Bewegung und Energie (blu)

Tänzer, Vinyl und ein Sangria führen zu unerwarteten Party. Vinyl: YouTube/Xenix Film

Mackie Messer: Brechts DreigroschenfilmVon Joachim A. Lang, D 2018; 136 min.

Ende der 20er: Die «Dreigroschenoper» wird ein derartiger Erfolg, dass eine Produktionsfirma die Kinorechte kauft. Doch während Brecht (Lars Eidinger) einen politischen Film im Sinn hat, wollen die Produzenten blosse Unterhaltung. Es kommt zum Prozess. Derweil ergreifen die Nazis die Macht.

In dem Versuch, Brecht nachzumachen, vermischt dieser Film Realität mit Theater, Musicalnummern mit Archivmaterial, und ständig sprechen Figuren zum Publikum. Das ist manchmal clever, oft aber platt. Und wenn in einem solchen Hochglanzprodukt künstlerische Integrität oder Kaptialismuskritik verhandelt werden, wirkt das arg unreflektiert. (ggs)

«Wenn sie etwas sehen wollen, das einen Sinn macht, müssen sie auf das Pissoir gehen»: Brechts Dreigroschenfilm. Video: YouTube/Wild Bunch Germany

Mortal EnginesVon Christian Rivers, Neus/USA 2018; 128 min.

Ein Weltkrieg hat die Menschheit dahingerafft. Das verbliebene London ist eine gigantische Schrotthalde, die auf riesigen Rädern durch das postapokalyptische Ödland fährt und kleinere mobile Städte jagt, um sich deren Ressourcen einzuverleiben. Ein Nachwuchshistoriker (Tom Natsworthy) und eine mysteriöse Rächerin (Hera Hilmar) wollen London bremsen.

Einmal losgelassen, walzen die Engländer alles platt: Was nach einem fantastisch abgedrehten Brexit-Kommentar klingt, entwickelt sich leider zum kindischen Blockbuster, in dem ein nervtötender junger Mann und eine draufgängerische junge Frau zur Rettung der Welt zusammenspannen. Die Steampunk-Ästhetik aber hat Debütant Christian Rivers, ein Spezialeffekte-Guru («King Kong»), toll hingekriegt.(ase)

Krieg der Städte: Ein surreales Spektakel in «Mortal Engines». Video: YouTube/Universal Pictures Switzerland

Ohne diese WeltVon Nora Fingscheidt, D 2017; 115 min.

Dokumentarfilm

Mennoniten verweigern die Kindertaufe, haben weder Stromanschlüsse, noch Telefon, noch Radios. Für sie gibt es zwei Sorten Menschen: Mennoniten und Weltmenschen. Eine 700-köpfige Gemeinde in Argentinien erlaubte einem Filmteam dennoch, zwei Monate lang ihr Leben zu dokumentieren.

Wunderschön sind die Breitleinwandbilder, die Kameramann Yunus Roy Imer geschaffen hat. Und man spürt das Bemühen der Regisseurin, diese Menschen zu verstehen, die überzeugt sind, Gott dann am nächsten zu sein, wenn sie leiden -- und die, wenn sie in die Stadt gehen, sehr wohl Telefone benutzen und auch mal fernsehen. (bod)

Zwischen Abschottung und Wandel: «Ohne diese Welt» dokumentiert das Leben der Mennoniten. Video: YouTube/looknowfilm

A Polar YearVon Samuel Collardey, F 2018; 94 min.

Drama

Ein junger Däne will nicht den Hof übernehmen, der seit acht Generationen seiner Familie gehört. Deshalb zieht er möglichst weit weg und übernimmt als Lehrer eine Kleinklasse in einem winzigen Dorf in Grönland. Mit Vorurteilen beladen trifft er dort auf die überraschend angenehme Wirklichkeit und bildet nach anfänglichen Schwierigkeiten tiefe Freundschaften.

Im Film verschwimmen Realität und Fiktion, weil es keine Schauspieler sind, sondern Menschen, die sich selbst spielen, aber dabei einem Drehbuch folgen. Diese Arbeitsweise ermöglicht es, eine Geschichte zu erzählen, die wie ein Spielfilm wirkt, aber in ihrer Detailtreue die reiche Lebenswelt der Inuit abbildet (msw)

Tiefe Einblicke in das Leben der Inuit in« A Polar Year». Video: YouTube/freneticfilms

ShopliftersVon Hirokazu Kore-eda, Jap 2018; 121 min.

Drama

Zwei sehr talentierte Ladendiebe, Vater und Sohn, wie es scheint, stolpern in nächtlicher Kälte über ein kläglich vor sich hin frierendes kleines Mädchen, das seine Eltern scheints ausgesperrt haben. Und sie nehmen es aus Mitleid mit in die Wärme der eigenen ärmlichen, aber scheints liebevollen Familie; und in den folgenden Monaten entsteht etwas, das aussieht wie sanfte Lebensharmonie.

Immer siehts aus und scheints in dieser Erzählung, als sei etwas -- bevor es dann ganz anders ist. Das aber macht den Zauber und das Geheimnis von Kore-edas Film aus. Sozusagen die fein gesponnene realistische Poesie. Palme d’Or in Cannes. (csr)

Vater und Sohn, zwei Ladendiebe, nehmen ein scheints obdachloses Mädchen in ihre Familie auf. Video: YouTube/Magnolia Pictures & Magnet Releasing

Spider-Man: Into the Spider-VerseVon Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman, USA 2018; 105 min.

Animation

Ein Bösewicht lässt sich eine Maschine bauen, die ein Tor in andere Dimensionen öffnet. Aufgrund einer Fehlfunktion holt sie mehrere Inkarnationen von Spider-Man aus diversen Paralleluniversen. Da ist zum Beispiel Spider-Man Noir, den es nur in Schwarzweiss gibt, oder Spider-Ham -- ein Cartoon-Schweinchen im Heldenkostüm. Mit diesen Figuren verbündet sich ein Teenager, der gerade selbst von einer radioaktiven Spinne gebissen wurde.

Die Spider-Man-Realfilme waren stets für ein breites Publikum gedacht und liessen die Finger von den schrägeren Elementen der Comics. Eben diese feiert aber dieser Animationsfilm, durchaus mit Ironie. Ein durchgeknallter Spass. (ggs)

Plötzlich sind da ganz viele: Spider-Man bekommt Unterstützung aus den Paralleluniersen. Video: YouTube/Sony Pictures Releasing Schweiz

