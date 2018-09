Das bringt die neue Kino-Woche

Ein Buchclub nimmt «Fifty Shades of Grey» dran. Ein Basketballtrainer muss zur Strafe Behinderte trainieren. Ein Dokumentarfilmer will sich übers Impfen informieren. Ein Gärtner wird zum Flieger. Ein Junge will Hexer werden. Ein Vater sucht nach seiner Tochter -- mithilfe des Computers. Eine Seglerin nimmt einen Flüchtling an Bord.

Book ClubVon Bill Holderman, USA 2018; 103 min.

Komödie Mit ihren drei Freundinnen liest Diane (Diane Keaton) jeden Monat einen neuen Roman in ihrem Buchclub. Als Vivian (Jane Fonda) den Vorschlag macht, «50 Shades of Grey» zu lesen, sind die anderen drei zuerst skeptisch, finden dann aber Gefallen daran und peppen ihr Liebesleben auf. Was eine liebevolle Komödie im Stil von «Something’s Gotta Give» hätte sein können, die sich um das Liebesleben älterer Damen dreht, ist über weite Strecken eine zutiefst peinliche Geschichte. Im Zeitalter von #MeToo ist es nur noch störend, wenn ein Mann das Nein einer Frau nicht akzeptiert oder wenn eine Frau ihrem Mann heimlich Viagra in den Drink mischt. (msw)

ChampionsVon Javier Fesser, E 2018; 124 min.

Komödie Ein Basketballtrainer (Javier Gutiérrez) verliert die Nerven, daraufhin seinen Job und fast die Ehefrau. Als er auch noch betrunken einen Autounfall baut und vor Gericht kommt, lautet die Strafe: gemeinnützige Arbeit als Trainer von Behinderten. Was dann kommt, man ahnt es: Genau, zuerst mag der Trainer die Gruppe von Behinderten gar nicht ausstehen, bald aber schliesst er alle ins Herz. Der Film dümpelt, von einigen wenigen gelungenen Szenen abgesehen, überraschungslos vor sich hin – und das über zwei Stunden lang. In Spanien ist er dennoch zum Publikumshit geworden. (aka)

EingeimpftVon David Sieveking, D 2017; 95 min.

Dokumentarfilm «Ganz ehrlich, wenns nach mir ginge, hätten wir unsere Tochter schon längst geimpft.» So treuherzig beginnt David Sieveking («David Wants to Fly») seine Doku übers Impfen. Diskussionen mit seiner Frau über das Pro und Contra der Spritze führen ihn erst in die Bibliothek und dann zu Experten.

Die Recherchereise verunsichert die Zuschauer zunehmend, statt sie aufzuklären. So sympathisch es grundsätzlich ist, wenn eine Doku aus persönlicher Betroffenheit heraus entsteht – hier stiftet diese Haltung vor allem Verwirrung. (SZ)

Grüner wird’s nicht, sagte der Gärtner und flog davonVon Florian Gallenberger, D 2018; 116 min.

Komödie Schorsch (Elmar Wepper) steht vor der Pleite, sein Betrieb geht nicht mehr. Die Tochter (Karolina Horster) bastelt monströse Objekte für die Aufnahmeprüfung der Kunstakademie. Eines Tages setzt Schorsch sich in seinen roten Doppeldecker und fliegt davon, Richtung Nordkap.

Ein Traum so diffus, wie es sich für grosse Träume gehört. Monika Baumgartner und Dagmar Manzel spielen sukzessive die Frauen im Leben des Gärtners, unterwegs trifft er eine junge Frau und ihre schrecklichen bourgeoisen Eltern. Florian Gallenberger, der mit geschichtsschweren Filmen bekannt wurde («John Rabe», «Colonia»), erzählt lässig und ganz bodenständig, nach dem Roman von Jockel Tschiersch. Und Elmar Wepper bringt als Schorsch seine Sätze mit hinreissend synkopischer Bedächtigkeit. (SZ)

Das Haus der geheimnisvollen UhrenVon Eli Roth, USA 2018; 104 min.

Kinderfilm Gefährliche Zauberwesen treiben in diesem Gruselfilm ihr Unwesen, zum Beispiel eine Schar kotzender Kürbisse und ein Schlängelwesen namens Snakespeare. Ein Waisenjunge wird von seinem Onkel (Jack Black) und dessen Magierfreundin (Cate Blanchett) in die Verwendung der schwarzen Künste eingewiesen, um dem Spuk ein Ende zu bereiten.

Eli Roth inszeniert diese Geschichte nach dem Jugendroman von John Bellairs als gerade noch familienfreundlichen Horrortrip. (SZ)

SearchingVon Aneesh Chaganty, USA 2018; 102 min.

Thriller Ein Teenagermädchen (Michelle La) verschwindet, jetzt sucht der Vater (John Cho) auf ihrem Laptop nach Hinweisen. Während er mit der Kommissarin (Debra Messing) videotelefoniert, klickt er sich durch die Social-Media-Profile der Tochter und muss einsehen, wie wenig er von ihr wusste.

Früher drehte Aneesh Chaganty Werbung für Google. Sein Spielfilmdebüt ist ein Thriller, der sich nur auf einem Computerbildschirm abspielt. Es wird nonstop gegoogelt, die Figuren sprechen über Facetime miteinander, und ständig ploppen E-Mails und iMessages auf. Das ist überraschend einnehmend, weil im Kern eine Vater-Tochter-Beziehung steht. (ase)

StyxVon Wolfgang Fischer, D 2018; 94 min.

Drama Die Ärztin Rike (Susanne Wolff) will von Gibraltar zur Insel Ascension segeln. Auf sanften Wind folgt aber schweres Wetter, und als es tagt nach durchkämpfter Nacht, treibt vor Rike ein Flüchtlingsschiff im Atlantik. Das überstandene Unwetter scheint harmlos gegen das Sturmgemenge aus moralischen Ansprüchen und praktischen Erwägungen, das jetzt in der Frau wütet.

Man liest, die Hauptdarstellerin habe den Segelschein. Das nützt diesem Film. Der erzählt sehr kühl, sehr glaubwürdig und sehr eindringlich, wie jemand, der sonst seine Handgriffe und Notfalltechniken beherrscht, plötzlich in die elendeste Hilflosigkeit abstürzt. Nur manchmal fliessen ein paar Tränen zu viel. (csr)

Kosmos

