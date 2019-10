Das famose Comeback im neuen «Terminator»-Film

Es war kein Plan, aber er scheint trotzdem aufzugehen: Nachdem Linda Hamilton 28 Jahre ihrer bekanntesten Rolle den Rücken gekehrt hatte, könnte sie jetzt, mit dem Comeback als Sarah Connor in «Terminator: Dark Fate», zur Retterin der ganzen Franchise avancieren.

Keineswegs aus Karrierekalkül hatte sie im Jahr 2003 eine Rolle in «Terminator 3» abgelehnt. Tatsächlich hatte sich Hamilton nie so recht zum Hollywood- oder gar Actionstar berufen gefühlt. So wie Arnold Schwarzeneggers T-800 im ersten «Terminator»-Film 1984 aus heiterem Himmel in Sarah Connors Leben krachte, so stieg Hamilton durch denselben Film zu Weltruhm auf. Wobei ihr erster Auftritt als Connor und auch ihre weiteren Figuren noch dem traditionellen Rollenbild der Unverheirateten, die von einem Mann gerettet werden muss, gehorchten.

Sarah Connor: «I'll be back». Video: YouTube/20th Century Fox UK

«In Terminator 2: Judgement Day» (1991) hingegen kämpfte sie sich gleichberechtigt an der Seite Schwarzeneggers durch ein vor allem filmtechnisch wegweisendes Science-Fiction-Spektakel – eine atemberaubende Actionkino-Emanzipation, visuell beglaubigt durch die ikonische Sonnenbrille, die nun nicht länger nur der T-800, sondern auch sie selbst tragen durfte.

Der «Terminator»-Schöpfer (und zwischenzeitige Ehemann) James Cameron sah in Hamilton bereits einen «weiblichen Bruce Willis». Sie fand indes wenig Verlockendes an dieser Perspektive und lehnte mit wenigen Ausnahmen («Dante’s Peak», 1997) alle Action-Drehbücher ab. Da anderweitig interessante Angebote Mangelware blieben, zog sich Hamilton nach der Jahrtausendwende weitgehend aus Hollywood zurück. Auch mit der «Terminator»-Franchise schien sie abgeschlossen zu haben. Zwischenzeitlich wurde ihre Paraderolle von zwei anderen Darstellerinnen übernommen.

Jetzt aber ist es Hamilton, die aus heiterem Himmel wieder auftaucht. Ihr erster Auftritt in «Terminator: Dark Fate» dürfte zu den wuchtigsten Momenten des Kinojahrs ­zählen. Insgesamt mag der von Tim Miller solide inszenierte Film etwas zu sklavisch an Camerons Vorlagen kleben, aber die Szenen mit Hamilton sind allesamt famos. Im Alter ist Connor zur ­einsamen Wölfin mutiert, die sich von nichts und niemandem aus der Ruhe bringen lässt. Ihre Gesichtsfalten trägt sie wie eine Rüstung.

