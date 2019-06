Das sind die Open-Air-Kinos in Zürich

Film am SeeRote FabrikDo 4.7. bis Do 29.8.

Neben dem Xenix-Open-Air das älteste Freiluftkino der Stadt, seit 1984 existiert es schon. Jeweils am Donnerstag und einmal ausnahmsweise am Freitag (2. August) zeigt die Rote Fabrik Filme zum Thema «Berauscht»; das genaue Programm ist allerdings noch nicht veröffentlicht. Bei schlechtem Wetter werden die Filme im Trockenen gezeigt.



www.rotefabrik.ch





Sofa-Open-Air-Kino WipkingenInnenhof der Kirche GuthirtDo 4.7. bis Sa 6.7.

Mit seinen 300 Sofas und Liegestühlen ist das Sofa-Open-Air-Kino sicher das bequemste seiner Art. Wegen Bauarbeiten müsste es letztes Jahr auf den Hönggerberg zügeln, aber jetzt ist es zurück in Wipkingen. Bar, Grill und Pfanne jeweils ab 18.30 Uhr. Findet bei jeder Witterung statt.



www.sofaopenairkino.ch



Unser Tipp:

Lady Bird

Von Greta Gerwig, USA 2017; 93 min.

Fr 5. Juli, 21.30 Uhr



Es ist schwer, erwachsen zu werden: «Lady Bird». Video: Universal Pictures Switzerland





Open-Air-Kino IdaplatzSa 15.6.

Das kleine Open-Air-Kino findet dieses Jahr bereits zum 23. Mal statt. Seit jeher ist es ein Quartieranlass für den Kreis 3 – und so ist es nur logisch, dass «Wolkenbruch» gezeigt wird, der in der jüdische Gemeinschaft in Wiedikon spielt. Ab 18 Uhr Bar und Essen.



www.idaplatz.org



Unser Tipp:

Wolkenbruch

Von Michael Steiner, CH 2019; 90 min.

Sa 15.6., 21.30 Uhr



Schweizer Hit: «Wolkenbruch». Video: YouTube/DCM





BloomLandesmuseumMi 26.6. bis Do 11.7.

Dieses Open-Air-Kino setzt auf Nachhaltigkeit, ob nun bei den sanitären Anlagen oder beim Catering – und eine grosse Solarblume liefert ca. 40% der Stromversorgung. Allerdings kommt der Ton dieses Mal nicht mehr über Kopfhörer, sondern nur noch über Lautsprecher. Die Vorführungen finden bei jedem Wetter statt; bei Regen stehen gedeckte Plätze und Pelerinen zur Verfügung.



www.bloomkino.ch



Unser Tipp:

The Beach Bum

Von Harmony Korine, USA/CH/GB/F 2019; 95 min.

So 30.6., 21.15 Uhr



Skurril: «The Beach Bum». Video: YouTube/AscotElite





FilmflussBadi Unterer LettenMi 10.7. bis So 28.7.

Tagsüber wird am Unteren Letten gebadet, am Abend die Leinwand am Limmatufer bespielt und das bei jeder Witterung. Das diesjährige Programm wird um den 20. Juni herum veröffentlicht.



www.filmfluss.ch





Sommerkino Röntgenplatz Fr 12.7. bis Sa 20.7.

Eins der ältesten Open-Air-Kinos der Stadt; 1985 präsentierten erstmals Kreis-5-Bewohner Filme auf dem Röntgenplatz. Früher haben die Zuschauer ihre Stühle selbst mitgebracht; heutzutage ist das nur noch nötig, wenn die vorhandenen Sitze nicht mehr ausreichen. Die diesjährige Ausgabe trägt das Motto «Verkehrte Welt».



www.sommerkinoröntgenplatz.ch



Unser Tipp:

Der Sandmann

Von Peter Luisi, CH 2011; 88 min.



Schweizer Evergreen: «Der Sandmann». Video: YouTube/spotlightmediaprod





Xenix-Open-AirKanzleiarealSa 13.7. bis Sa 17.8.

Es kann sein, dass der Film am See der Roten Fabrik zuerst da war, aber ähnlich charmant ist das Xenix-Open-Air auf jeden Fall. Das diesjährige Programm zum Thema «Hitze» wird am 21. Juni veröffentlicht, wir können aber bereits auf ein echtes Highlight hinweisen – siehe unten. Bei schlechtem Wetter finden die Vorführungen im Saal statt, aber je nachdem mit verschobenen Anfangszeiten; Auskunft geben jeweils die Homepage und die Hotline.



www.xenix.ch



Unser Tipp:

Beasts of the Southern Wild

Von Benh Zeitlin, USA 2012; 93 min.

Sa 13.7., 21.30 Uhr



Furchtloses Mädchen: «Beasts of the Southern Wild». Video: YouTube/AscotElite





Allianz Cinema ZürichhornDo 18.7. bis So 18.8.

Das grösste Open-Air-Kino in Zürich. Es hat einen spektakulären Seeblick und ein grosses Gastroangebot, ist allerdings auch ein Mainstream-Anlass mit viel Werbung. Einzelne Filme sind bereits bekannt; das gesamte Programm wird am 26. Juni veröffentlicht. Bei jeder Witterung; überdachte Sitzplätze und Pelerinen stehen zur Verfügung.



www.allianzcinema.ch



Unser Tipp:

Dolor y Gloria

Von Pedro Almodóvar, E 2019; 108 min.

Sa 27.7., Anfangszeit wird noch bekanntgegeben



Der neuste Film des Spaniers: «Dolor y Gloria». Video: YouTube/Pathe Films





Open-Air-Kino Oerlikon MFO-ParkFr 16.8. und Sa 17.8.

Der MFO-Park, eine Art bepflanztes Riesengerüst, ist die Stätte dieses Open-Air-Kinos, bei dem es sich um eine Zusammenarbeit des Vereins Cine Club Nord mit dem GZ Oerlikon handelt. Das Programm der 21. Ausgabe wird im Laufe vom Juni bekanntgegeben.



www.cineclubnord.ch





Open-Air-Kino Röschibachplatz Fr 23.8. und Sa 24.8.

Das Sofa-Open-Air-Kino ist nicht das einzige in Wipkingen – es gibt nämlich auch eins am Röschibachplatz, jeweils am ersten Wochenende nach den Sommerferien. Die beiden Filme dieses Jahres werden noch bekanntgegeben. Start jeweils 21 Uhr, Verpflegung ab 18 Uhr.



www.roeschi.ch

