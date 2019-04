Der Geist einer Kindsmörderin

Die «Conjuring»-Filme

The Conjuring (2013)

Die Parapsychologen Ed und Lorraine Warren bekämpfen hier die Hexe Bathsheba.



Annabelle (2014)

In «The Conjuring» hat die besessene Puppe Annabelle einen kurzen Auftritt. Dieser Film erzählt ihre Vorgeschichte.



The Conjuring 2 (2016)

Die Warrens untersuchen eine Geistererscheinung in London und begegnen dabei einem Nonnen-Dämon.



Annabelle: Creation (2017)

Der Teil erzählt, wie die böse Puppe entstand. Dabei hatte der Nonnen-Dämon seine Hände im Spiel.



The Nun (2018)

Endlich erfahren wir: Der Nonnen-Dämon heisst Valak und wechselte in einem rumänischen Kloster in unsere Welt.