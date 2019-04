Der Kater wird zum Zombie

Endlich weg vom Grossstadt-Stress: Der Arzt Louis (Jason Clarke) lässt Boston hinter sich. Er zieht mit seiner Frau (Amy Seimetz) und den beiden Kindern ins ländliche Maine. Die Familie lebt den amerikanischen Traum: Eigenheim im Grünen, der Mann hat eine feste Stelle, die Frau passt zu Hause auf die Kinder auf.

Doch wie so oft in Stephen Kings Geschichten trügt die kleinbürgerliche Idylle. So liegt in einem Waldstück hinter dem neuen Haus ein alter Friedhof, wo die Kinder des Ortes ihre Haustiere beerdigen und dabei seltsame Masken tragen. Wandert man weiter durch den Wald, landet man in einem noch viel älteren Friedhof, wo unheimliche Mächte wirken: Wer hier beerdigt wird, erwacht zu neuem Leben.

Die Neuverfilmung ist besser als die ursprüngliche Fassung. Video: YouTube/Paramount Pictures Switzerland

Der pensionierte Nachbar Jud (John Lithgow) zeigt Louis den magischen Acker, als die Katze der kleinen Tochter überfahren wird. Um dem Mädchen die Trauer zu ersparen, begraben die Männer das Tier in der steinigen Erde, und tatsächlich: Der Kater kehrt zurück. Aber er ist nicht mehr derselbe, er stinkt und ist aggressiv. Aus dem Kater ist ein Zombie geworden. Doch damit fängt das Grauen erst an.

Der Roman «Pet Sematary» – auf Deutsch etwas dümmlich als «Friedhof der Kuscheltiere» übersetzt – entwickelte sich nach seiner Veröffentlichung 1983 zu Kings meistverkauftem Buch. Für die erste Verfilmung von 1989 schrieb der Autor selbst das Drehbuch, diese Kinoversion wurde ebenfalls zum Erfolg. So ist es kein Wunder, dass nun das Remake kommt. Insbesondere, nachdem das «It»-Remake von 2017 bewiesen hat, dass Kings Name an den Kinokassen nach wie vor zieht.

Im Gegensatz zur ersten Version kommt der neue «Pet Sematary» ohne Kings direkten Input aus. Die Filmemacher folgen der Vorlage dann auch nur bis zu einem bestimmten Punkt und gehen dann eigene Wege. King soll es nicht gestört haben, sagte Hauptdarsteller Jason Clarke in einem Interview, und man glaubt ihm. Denn das ursprüngliche Finale war in seiner unfreiwilligen Komik stets der Schwachpunkt der Story. Dieses Remake ist kein müder Kino-Zombie, sondern erweckt die Geschichte erstmals zu richtigem Leben.

In diversen Kinos

Die besten Stephen-King-Verfilmungen

CreepshowVon George A. Romero, USA 1982; 120 min.

Horror

Stephen King war ein guter Freund des 2017 verstorbenen Zombie-Regisseurs George A. Romero. Zusammen machten sie diese Grusel-Anthologie, bei der sie sich von den amerikanischen Horrorcomis der 50er inspirieren liessen. Zudem spielt King in einer Episode einen Bauern, der einen unheimlichen Meteoriten findet. Ein knallbunter Spass.

Trailer zu «Creepshow» aus dem Jahr 1982. Video: Video: YouTube/Movieclips Classic Trailers

The Dead ZoneVon David Cronenberg, USA 1983; 100 min.

Mystery

Christopher Walken spielt hier einen Mann, der nach einem Autounfall ins Koma fällt. Fünf Jahre später erwacht er wieder -- und stellt fest, dass er hellseherische Fähigkeiten hat. Im Finale wird der Film zu einer bösen politischen Satire, die bis heute Gültigkeit hat.

Trailer zu «The Dead Zone» aus dem Jahr 1983. Video: YouTube/YouTube Movies

MiseryVon Rob Reiner, USA 1990; 103 min.

Thriller

Ein Autor (James Caan) landet in den Fängen einer Frau (Kathy Bates), die sich als sein grösster Fan erweist. Als sie jedoch herausfindet, dass er in seinem neuen Buch ihre liebste Heldin umbringt, dreht sie durch. Kathy Bates erhielt für ihre geniale Darstellung des gestörten Fans einen Oscar.

Trailer zu «Misery» aus dem Jahr 1990. Video: YouTube/Bunch of Trailers

The Shawshank RedemptionVon Frank Darabont, USA 1994; 142 min.

Gefängnisdrama

Diese bewegende Geschichte eines Buchhalters (Tim Robbins), der in den 40er-Jahren zu unrecht im Gefängnis landet, hat nichts Übersinnliches oder Gruseliges -- aber sie basiert auf einer Novelle von King.

Trailer zu «The Shawshank Redemption» aus dem Jahr 1994. Video: YouTube/YouTube Movies

The ShiningVon Stanley Kubrick, GB/USA 1980; 119 min.

Horror

King selbst hat diese Adaption immer wieder kritisiert, dabei dürfte «The Shining» von allen Verfilmungen die wirkungsmächtigste sein. Die Szene etwa, in der Jack Nicholson als durchgedrehter Familienvater eine Tür mit der Axt zerlegt, wurde unzählige Male zitiert und parodiert. Der unzufriedene Autor selbst produzierte 1997 ein Remake fürs Fernsehen, das sich allerdings in keiner Hinsicht mit der Kinoversion messen konnte.

Trailer zu «The Shining» aus dem Jahr 1980. Video: YouTube/YouTube Movies

Stand By MeVon Rob Reiner, USA 1986; 89 min.

Drama

Ende der Fünfziger in einer amerikanischen Kleinstadt: Vier Jugendliche hören davon, dass die Leiche eines verschwundenen Buben in einem Waldstück liege. Aus Neugier machen sie sich auf eine Wanderung, um sich den Toten anzuschauen. Dieser Nostalgietrip mit makabren Untertönen ist einer der schönsten Filme über Freundschaft und Kindheitserinnerungen.

Trailer zu «Stand By Me» aus dem Jahr 1986. Video: YouTube/Movieclips Classic Trailers

(Züritipp)