Der Saurierflüsterer

Der Vulkan kann jeden Moment ausbrechen, und die Menschheit steht vor einem Problem: Sollen die Saurier, die sich nach der Zerstörung des Dinoparks noch auf der Pazifikinsel befinden, gerettet werden? Oder soll man nicht eingreifen und zum zweiten Mal aussterben lassen, was längst nicht mehr auf die Erde gehört? Die Frage wird zu Beginn sogar von einem Regierungsausschuss diskutiert. Wobei die Herren dort gleich in die Mittagspause gehen könnten: Geldgierige Menschen haben nämlich, wie das in der Natur ihrer Spezies liegt, längst entschieden und begonnen, rare Exemplare fortzuschaffen. Da kann nur noch der Tierwärter Owen Grady (Chris Pratt) helfen, der mit Sauriern spricht.



Der Mann, wir erinnern uns, hat vor drei Jahren in «Jurassic World» einen Veloci­raptor von Hand aufgezogen. Und weil sein Liebling immer noch da draussen herumhüpft, folgt er der ehemaligen Parkdirektorin Claire Dearing alsbald. Diese wird erneut von Bryce Dallas Howard verkörpert und mit einer Grossaufnahme auf ihre Stöckel­schuhe eingeführt. Klar: Im ersten Teil der 2015 wieder aufgenommenen Reihe, die 1993 von Steven Spielberg eröffnet worden war, musste sie ständig auf hohen Absätzen flüchten. Diesmal ist sie gescheiter und schnürt vor dem Betreten der Insel die Militär­stiefel. Schliesslich wird sie wieder viel zu rennen haben. Und einmal gar auf dem Rücken eines Riesenvieches landen: Rösslein Hü auf dem ­Tyrannosaurus Rex, sozusagen.



Solche Details sind stimmig, der Film als Ganzes ist es weniger. Denn mit der zerstörten Insel braucht er ein neues Schlachtfeld. Gewählt wurde eine verwinkelte ­Riesenvilla, was zwar ein paar nette Perspek­tiven bringt (Hilfe, ein Dino ist auf dem Dach!), aber mit der Zeit doch etwas einengend wirkt. Und weil das menschliche Personal restlos aus früheren Jurassic-Filmen geklont zu sein scheint (eine Figur ist es tatsächlich), kommt unter der Regie des Spaniers J. A. Bayona wenig Spannung auf. Da kann auch Jeff Goldblum nicht helfen, dessen zynischer Chaostheoretiker seit den ersten beiden Filmen nie mehr zu sehen war. Im fünften hat er zwei Kurzauftritte, malt dabei schwarz – und behält natürlich recht.



In diversen Kinos



Der neue Film aus der Jurassic World-Reihe. Quelle: YouTube/Universal Pictures Switzerland



(Züritipp)