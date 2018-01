Der Stoff, aus dem Albträume sind

Scheppern, Rattern, Dröhnen. 15 Minu­ten lang dauert der Maschinenlärm, bis eine menschliche Stimme sagt: «Gott hat uns Hände gegeben, also müssen wir arbeiten.» Schauplatz ist eine Textilfabrik im westindischen Bundesstaat Gujarat, eine höhlenartige Anlage von gigantischen Ausmassen – dunkel, dreckig, laut. Aus allen Landes­teilen kommen verarmte Kleinbauern, um sich in der Fabrik zu verdingen. Aber auch wenn sich viele für ihr Zugbillett verschulden, tagelang anreisen und nach einer 12-Stunden-Schicht gerade einmal dreieinhalb Franken Lohn erhalten – von Ausbeutung will kaum einer reden. Immerhin, so sagt ein Mann, sei er aus freien Stücken hier.

Und das ist das Verblüffende am Dokumentarfilm «Machines»: Der Ignoranz des Westens in Bezug auf die Produktionsbedingungen in Billiglohnländern stehen die trotzigen Schutzbehauptungen der Arbeiter gegenüber, die angestrengt ver­suchen, eine Illusion von Würde aufrechtzuerhalten. «Maschinen streiken nicht», lautete der erste Arbeitstitel der Dokumentation.

Gearbeitet wird in der Fabrik ohne eine gewerkschaftliche Vertretung und nur mit minimalen Sicherheitsvorkehrungen. Die Aufnahmen eines Jugendlichen, dem beim Hantieren mit einer Maschine vor Müdigkeit die Augen zufallen, sind nur schwer zu ertragen. Derweil beklagt sich der Fabrikbesitzer darüber, wie bequem seine über­bezahlten Angestellten geworden seien: Hungrig waren sie ihm lieber.

«Machines» macht sich gar nicht erst die Mühe, die Arbeitsabläufe übersichtlich oder gar zusammenhängend zu schildern: Der indische Steinzeit-Kapitalismus gibt dem marxistischen Konzept der Entfremdung ein sehr anschauliches, hässliches Gesicht. Stoffbahnen, die sich wie Sturzbäche aus dem Dunkel ergiessen, sind zwar ästhetisch gefilmt, trotzdem kann hier von Drittwelt-Romantik keine Rede sein.

Wozu er die prekären Arbeitsbedingungen überhaupt dokumentiere, wenn er nichts daran ändern wolle, fragt die Belegschaft den Regisseur Rahul Jain einmal. «Machines» gibt die Frage kommentarlos an das Publikum weiter: Wenn diese Fabrik überhaupt einen Mehrwert für westliche Konsumenten produzieren kann, dann ist es ein Bewusstsein für den Dreck, der noch am glitzerndsten Stoffzipfel hängt.

Houdini, Badenerstrasse/Kalkbreite

12 Uhr, 14 Uhr, 19.10 Uhr

(Tagesanzeiger.ch/Newsnet)