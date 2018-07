«Die Hard» reloaded

Fans der Sitcom «The IT Crowd» kennen den Trick: «Have you tried turning it off and on again?» ­­Aus- und wieder einschalten hilft fast immer. In «Sky­scraper» auch dann, wenn das Sicherheitssystem eines futuristischen Hightech-Hochhauses versagt hat.

Es ist das höchste der Welt, steht in Hongkong und in Flammen: Schurken haben es angezündet, um an einen Memorystick voller kompromittierender Daten zu kommen. Zhao Long Ji (Chin Han), der Erbauer dieses «sichersten Wolken­kratzers der Welt», hat den Datenträger hoch oben in einem Safe versteckt und würde, so glauben die Bösen, seine vertikale Titanic nur in äusserster Not und niemals ohne diesen Stick verlassen.

Ein Einbruch hätte es wohl auch getan, um das Ding zu stehlen, aber dann gäbe es für Will Sawyer (Dwayne Johnson) nichts zu tun. Der Sicherheitsexperte lebt mit seiner Frau Sarah (Neve Campbell) und zwei Kindern in diesem Luxuswolkenkratzer und muss die drei aus der Feuersbrunst retten.

«Skyscraper» ist wie ein Remake von «Die Hard» (1988), aber ausgerichtet auf Erfolg im asiatischen Markt, der es laut und simpel mag und den Hollywood jetzt erschliesst. Das Storytelling wirkt wie ein Vorwand für möglichst viele Actionszenen für Johnson, diese gedopte Version von Bruce Willis. Die Figuren sind schablonenhaft, aber immerhin darf Sawyers Frau Entscheidendes zum grossen Finale beitragen. So viel Gleichberechtigung muss sein.

«Skyscraper» lässt einen zurück mit der nostal­gischen Sehnsucht nach einer Zeit, als Hollywood noch Actionfilme drehte, in denen es um mehr als nur Special Effects ging. Wenn das die Zukunft des Kinos sein soll, ist man richtiggehend froh um Netflix, wo sich Intelligentes und Humorvolles findet wie «The IT Crowd».

In diversen Kinos

(Züritipp)