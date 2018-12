«Die Popkultur macht uns das vor»

Under the Silver Lake

Von David Robert Mitchell, USA 2018; 139 min.

Sam (Andrew Garfield) bestreitet die Tage damit, in seiner Wohnung in Los Angeles Comics zu lesen und die Nachbarin zu beobachten. Als eine schöne Frau auf einmal verschwindet, macht er sich auf die Suche nach ihr und deckt eine wilde Verschwörung auf.

David Robert Mitchell, Schöpfer des smarten Horrors von «It Follows», denkt die Tradition des L.A. noir an ihr böses Ende: Der Detektiv aus Raymond Chandlers Zeiten schrumpft zum Slacker mit aggressiver Anspruchshaltung. Das ist auf böse Art klug, und Ideen über unsere Zeit gibts auch sonst sehr viele: konspiratives Denken als Popkultur, Paranoia-Lifestyle, die Sehnsucht nach Bedeutung, die Wut auf die Welt. Bloss wieso wirkt der Film so schlapp? (blu)