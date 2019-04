Diese Filme laufen diese Woche an

Avengers: EndgameVon Anthony und Joe Russo, USA 2019; 181 min.

Superheldenfilm

In «Avengers: Infinity War» löschte der Superbösewicht Thanos (Josh Brolin) die Hälfte des Universums aus. Iron-Man (Robert Downey Jr.), Thor (Chris Hemsworth) und Captain America (Chris Evans) blieben traumatisiert zurück. Aber jetzt nehmen sie den Kampf ein letztes Mal auf.

Wehmut, Witz und gut dosierte Action: Das sind die Hauptzutaten des inzwischen 22 Filme umfassenden Marvel Cinematic Universe. Anthony und Joe Russo bringen diese Reihe zu einem vorläufigen Abschluss. Als Zuschauer reist man in «Avengers: Endgame» drei Stunden lang quer durch Raum und Zeit und bekommt dabei auch Gelegenheit, sich von einigen der Helden endgültig zu verabschieden. (zas)

Endgame: Die Avengers auf Abschiedstour. Video: YouTube/Marvel Switzerland

Berlin BouncerVon David Dietl, D 2019; 87 min.

Dokumentarfilm

Sven Marquardt ist der Zerberus, der an der Pforte des Clubs Berghain wacht. Zeit für einen Dokumentarfilm über Türsteher, hat sich Regisseur David Dietl gedacht, der neben Marquardt auch die beiden Berliner Kollegen Smiley Baldwin und Frank Küster begleitet hat.

Das Problem: Den Moment des Scheiterns an der Berghain-Tür kann Dietl nicht zeigen, weil da Filmverbot herrscht. Man tröstet sich mit Marquardts Witz, dass ihm einmal Folgendes blüht: Er wird in einer Zwischenhölle landen, immer wieder anklopfen, aber nie Einlass erhalten. Auf die Dauer dürfte das anstrengend werden, und so ergehts einem mit «Berlin Bouncer»: Es wird bald langweilig. (bsc)

Das spiel an der Tür: «Berlin Bouncer» erzählt Geschichten, die sich vor dem Club ereignen. Video: YouTube/farbfilmverleih

Gloria BellVon Sebastián Lelio, USA 2018; 102 min.

Liebesfilm

Gloria (Julianne Moore) ist eine Frau gegen 60, deren Leben einsam zu werden droht. Abwechslung bieten ihr nur Tanzveranstaltungen. Dort lernt sie Arnold (John Turturro) kennen, doch das scheint ein komplizierter Kerl zu sein.

Kein Zufall, wenn einem die Handlung bekannt vorkommt: Sebastian Lelio hat «Gloria» 2013 in seiner Heimat Chile bereits einmal inszeniert. Jetzt gibt es das US-Remake, zu dem ihn Hauptdarstellerin Julianne Moore überredet hat. Lelio überträgt die eigene Geschichte auch in Nuancen fast eins zu eins, und doch ist «Gloria Bell» ein anderer Film: Er gehört ganz der wunderbaren Moore – und ein klein wenig ihrem Tanzpartner John Turturro. (ml)

Gegen die Einsamkeit: Julianne Moore auf der Suche in «Gloria Bell». Video: YouTube/AscotElite

Nuestro tiempoVon Carlos Reygadas, Mex 2018; 173 min.

Drama

Ester (Natalia López) und Juan (Carlos Reygadas) züchten Kampfstiere. Diese sind schwer beherrschbar. Aber noch schwerer beherrschbar sind die eigenen Triebe: Die Ehepartner haben sich vorgenommen, ein freies Leben zu führen. Aber als sich Ester ernsthaft in einen anderen Mann zu verlieben scheint, wird Juan eifersüchtig.

Carlos Reygadas («Stellet Licht») erzählt konsequent aus der eigenen Perspektive (er spielt den Mann, seine Frau Ester, die Kinder sind die eigenen). Die zur Schau getragene Männlichkeit kann nerven – zugleich sind die Überhöhungen der kleinsten Details, der eigenwillige Erzählfluss und die fast taktil fassbaren Gefühle äusserst faszinierend. (ml)

Nuestro tiempo: in diesem Western dreht sich alles um die Liebe. Video: YouTube/looknowfilm

Die WieseVon Jan Haft, D 2019; 93 min.

Dokumentarfilm

Wer bestäubt was, wer frisst wen, und wie sind die Zusammenhänge: Der Dokumentarfilm zeigt Pflanzen, Insekten und Tiere zwischen Waldrand und Feld.

Um das Artenleben wie das Artensterben jedem verständlich zu machen, dreht Regisseur Jan Haft eine eindrucksvolle Bilderschau. Er zeigt vieles ganz nah, vieles in Zeitlupe oder Zeitaffer. Man schaut danach sofort aufmerksamer in die Umgebung – und hört der aktuellen Naturschutz-Debatte besser zu. (SZ)

Wie, wo, was: Die Wiese lässt und unsere Umgebung besser verstehen. Video: YouTube/polyband

