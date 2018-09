Dieser junge Star steht für eine Zeitenwende

Am Ende des 19. Jahrhunderts in Australien: Eine britische Dame lässt sich durch ein Anwesen auf dem Land führen. Sie trägt Trauerkleidung im viktorianischen Stil. Während ihr der Makler das Haus zeigt, denkt sie bei sich: «Kleide dich wie ein Flittchen, und du bist ein Flittchen. Kleide dich wie eine Witwe, und …» Den Witwenstatus nutzt sie gnadenlos aus, um den Makler runterzuhandeln. Zwanzig Prozent Rabatt verlangt sie – und alle Pferdewagen im Stall. Der Makler willigt ein. Das spöttische Grinsen, das dabei unter dem schwarzen Schleier der Dame erscheint, sehen nur wir Zuschauer.



So beginnt «Picnic at Hanging Rock», die neue Miniserie mit Natalie Dormer. Die englische Schauspielerin (36), bekannt geworden durch «Game of Thrones», kommt damit ans Zurich Film Festival. Gezeigt wird die erste Folge, vorher erzählt Dormer in einem Podiumsgespräch vom Dreh und beantwortet Fragen aus dem Publikum.



Die neue Mini-Serie mit Natalie Dormer: «Picnic at Hanging Rock». Video: YouTube/Zurich Film Festival



«Picnic at Hanging Rock» ist eine von acht Serien, die dieses Jahr am ZFF laufen. Die Sektion gibts bereits zum vierten Mal; aber dieses Jahr wird erstmals auch ein Preis für die beste Serie verliehen. Wir haben es also mit einem jungen, aufstrebenden Medium zu tun, präsentiert von einem jungen, aufstrebenden Star.



«Wir befinden uns im goldenen Zeitalter der Serien»Stefanie Rusterholz, Mitglied der ZFF-Programmation

Dagegen gehören die Kinostars, die nach Zürich kommen – Viggo Mortensen, Judie Dench, Donald Sutherland –, alle zur älteren Generation. Ist das nur Zufall? «Wir befinden uns im goldenen Zeitalter der Serien», sagt Stefanie Rusterholz von der Festival-Programmation. Sie ist hauptverantwortlich für die Sektion. Natürlich habe es Diskussionen darum gegeben, ob Serien überhaupt an ein Filmfestival gehören. «Aber inzwischen haben diese ein derartiges Niveau bei den Schauwerten, der Inszenierung, der Kameraarbeit, dass sich das für die grosse Leinwand lohnt.»



Geplant für den kleinen Bildschirm



Regisseure und Schauspieler wechseln ohne Berührungsängste zwischen Film und Serie hin und her – Natalie Dormer war ebenfalls schon im Kino zu sehen, zum Beispiel in einer Nebenrolle als Reporterin in den letzten beiden «Hunger Games»-Teilen. Rusterholz weist zudem auf «Roma» hin, den neuen Film von Alfonso Cuarón («Gravity»). Dieser läuft am ZFF als Galapremiere, in Dolby Atmos und auf Grossleinwand – aber eigentlich ist der Film für Netflix und damit für den kleinen Bildschirm zu Hause entstanden.



Auch «Picnic at Hanging Rock» verdankt die Existenz einem Streamingdienst: Die Serie wird auf Amazon Prime zu sehen sein, der Versandhausgigant war an der australischen Produktion beteiligt. Natalie Dormer spielt eben jene mysteriöse Mrs. Appleyard, die womöglich gar keine echte Witwe ist. Aus dem günstig erworbenen Anwesen macht sie ein Internat für höhere Töchter. Gegenüber den Mädchen legt sie eine eiserne Härte an den Tag, gleichzeitig scheint bei ihr echte Fürsorglichkeit durch.



Hektik im Internet, mittendrin die Schulleiterin: Natalie Dormer als Mrs. Appleyard. Bild: zvg



Diese Doppelbödigkeit kennt man schon von Dormers anderen grossen Rollen. Ihren Durchbruch hatte die Britin, die als Mädchen Tänzerin war und später Theater studierte, als Anne Boleyn in «The Tudors». Also in der Rolle jener Frau, die den britischen König Henry VIII. (Jonathan Rhys Meyers) dazu bewog, mit der katholischen Kirche zu brechen, um sie heiraten zu können.



Es ist nie ganz klar, ob sie den König tatsächlich liebt oder ob sie kalt berechnend agiert. Hinter dem liebreizenden Anschein verstecken sich Abgründe. So auch in «Game of Thrones». Dort spielt Dormer Margaery Tyrell, ebenfalls eine Frau, die versucht, durch Heirat Königin zu werden – und mit der amtierenden Königin Cersei Lannister (Lena Headey) aneinandergerät. Mit katastrophalen Folgen.



Ohne Krone unterwegs: Natalie Dormer in der Talkshow von Jimmy Kimmel über «Game of Thrones». Video: YouTube/Jimmy Kimmel Live



In «Picnic at Hanging Rock» kommt die Kata­strophe am Valentinstag 1900: Während eines Picknicks verschwinden vier der Mädchen. Eines taucht bald darauf wieder auf, kann allerdings wegen eines Sonnenstichs keine brauchbaren Aussagen machen. Von den anderen drei fehlt weiterhin jede Spur.



Umstrittene Feministin



Die Geschichte basiert auf einem Buch der australischen Schriftstellerin Joan Lindsay von 1967, das 1975 schon einmal verfilmt wurde. Die Serie nun, produziert unter der Leitung von Larysa Kondracki, betont die übernatürlichen Elemente der Geschichte – und erinnert dabei an die Filme von David Lynch. Gegenüber dem Roman mit seinen gut 200 Seiten wurde die Geschichte in der sechsteiligen Miniserie ausgebaut.



Besonders der Hintergrund der Hauptfigur wird näher beleuchtet, die Figur der Schulleiterin komplexer. Das dürfte Dormer gefallen haben, aber auch die Tatsache, dass hier weitgehend eine Geschichte über Frauen aus der Sicht von Frauen erzählt wird. Die Schauspielerin versteht sich explizit als Feministin – wird allerdings häufig kritisiert, weil sie kein Problem mit Nacktheit und Sexszenen hat.



Nicht nur auf Amazon Prime, sondern auch im Kino zu sehen: Natalie Dormer in «In Darkness». Video: YouTube/ONE Media



Diese Kritik gabs erneut bei «In Darkness». Das Skript zu Dormers aktuellem Kinothriller, in dem sie eine Blinde spielt, schrieb sie zusammen mit ihrem Verlobten Anthony Byrne; sie lernte den Regisseur bei den Dreharbeiten zu «The Tudors» kennen. Bereits 2009 begannen die beiden mit dem Drehbuch, aber erst jetzt ist Dormer bekannt genug, um den Film machen zu können – dank «Game of Thrones».



