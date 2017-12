Ein schön gefilmter Ehebruch

«Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich; jede unglück­liche Familie aber ist unglücklich auf ihre Weise.» So lautet einer der berühmtesten Anfangssätze der Weltliteratur. In der neuen Verfilmung von Tolstois «Anna Karenina» kommt er nicht vor, denn der russische Regisseur Karen Schachnasarow zeigt die Geschichte aus der Sicht von Annas Liebhaber Graf Wronski. Ausserdem lässt er die Handlung 1904 im Russisch-Japanischen Krieg beginnen, in der Mandschurei. Dort ist Offizier Wronski (Maxim Matwejew) verletzt worden; sein behandelnder Arzt ist Sergei Karenin (Kirill Grebenschtschikow), Annas Sohn, und der will wissen, was in den 1870er-Jahren zwischen seiner Mutter und dem Grafen passiert war. Während die Japaner bedrohlich näherrücken und eine sonder­bare junge Chinesin Wronski ans Herz wächst, wird also die Geschichte von Anna, ihrem Mann Karenin und Wronski in Rück­blenden erzählt.

Wir sehen, wie Wronski auf dem Bahnhof von Moskau erstmals die mit dem Ministerialbeamten Karenin verheiratete Anna (Jelisaweta Bojarskaja) sieht und sich sofort verliebt. Obschon sie ihn abweist, macht er ihr so lange den Hof, bis sie dem schönen, reichen, jungen Offizier erliegt. Der gehörnte Ehemann (Witali Kischtschenko) lässt Anna gewähren – unter der Bedingung, dass die ihm so wichtige Gesellschaft nichts vom Ehebruch erfährt. Doch natürlich geht das nicht lange gut.

Schachnasarows Version ist ein konventioneller Kostümfilm, der sich bis in die Dialoge eng an die Vorlage hält. In Erinnerung bleiben starke Bilder: das Pferde­rennen, bei dem die in Bodennähe platzierte Kamera die Stürze unbarmherzig verfolgt, um in anderen Szenen über allem zu schweben oder aber den Gesichtern der Figuren ganz nah zu rücken. Warum die Chinesin der Rahmenhandlung singen muss, weiss man nicht, und auf die bedeutungshuberischen Zeitlupenaufnahmen der finalen Kutschenfahrt hätte man gern verzichtet. Doch Dekor und Kostüme sind stimmig, die ­Darsteller – allen voran Kischtschenko als Karenin – sind hervorragend, sodass man wirklich begreift, worum es Tolstoi ging: ganz genau zu zeigen, auf welche Weise diese eine Familie unglücklich wird.

Kosmos, Europaallee/Langstr.

Do–Mi (ausser So) 15.20 Uhr, 20.20 Uhr; So 14 Uhr (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)