Eine schöne Telenovela in schwarzweiss

Der Titel «Roma» hat nichts mit der italienischen Hauptstadt zu tun, und Regisseur Alfonso Cuarón bezieht sich auch nicht auf Fellinis «Roma», sondern auf das Viertel Colonia Roma in Mexico City. Dort wuchs Cuarón auf. In seinem neuen Film hat er dem Stadtteil und dem Milieu seiner Kindheit ein Denkmal gesetzt. So erzählt er vom Alltag einer gutbürgerlichen Familie in den 70ern, wobei wir in erster Linie dem Kinder­mädchen Cleo (Yalitza Aparicio) folgen.



Einmal geht sie mit ihrem Freund ins Kino. Vor dem Filmpalast herrscht Lärm und Trubel, innen läuft eine Komödie mit Louis de Funès. Da informiert Cleo ihren Freund darüber, dass sie schwanger sei. Er entschuldigt sich – und kommt nicht mehr zurück. Später wird sich herausstellen, dass er aufs Land abgehauen ist. Cleo klagt ihr Leid der Hausherrin Sofía (Marina de Tavira). Auch deren Mann ist ein Lumpenhund: Er verlässt Frau und Kinder für eine Jüngere.



Ein Kinobesuch mit Folgen: «Roma». Video: YouTube/Netflix

Das erinnert an eine Telenovela, und hier liegt auch das Problem: Geschichte und Figuren erweisen sich als flach, Cuarón scheint mehr an einer spektakulären Inszenierung gelegen. Das war schon in seinem oscarprämierten Science-Fiction-Thriller «Gravity» so, wo die schwindelerregenden Weltraumeffekte mehr überzeugten als die Handlung.



In «Roma» sollen nun lange Einstellungen, Massenszenen und hochästhetische Schwarzweissbilder für Überwältigung sorgen. Und tatsächlich ist es beeindruckend, wenn Cuarón etwa das Fronleichnam-Massaker von 1971 nachstellt, bei dem Regierungsanhänger einen Studenten­protest blutig niederschlugen. Aber die Geschichte um das Kindermädchen bleibt halt doch banal. Trotzdem: In Venedig hat «Roma» den Goldenen Löwen gewonnen.



