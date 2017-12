Es kann einen schon traurig stimmen: Da dreht Claire Denis einen sinnlichen, rätselhaften Film um den anderen, und welcher startet in den Schweizer Kinos? Die Beziehungs­komödie mit Juliette Binoche. Aber wir wollen nicht klagen, denn um an Denis’ Filme zu kommen, musste man sich bisher anderweitig behelfen. Mittels DVDs oder Kurztrips in die Romandie zum Beispiel, schliesslich herrscht in der Deutschschweiz seit 15 Jahren Denis-Dürre (abgesehen von Retrospektiven, etwa am Zurich Film Festival 2014). In dieser Zeit hat sich die französische Regisseurin von einem Buch des Philosophen Jean-Luc Nancy über eine Herz­transplantation inspirieren lassen («L’intrus»); sie hat alle möglichen Leute vor den Kopf gestossen mit einem enigmatischen Kolonialismus-Trip («White Material»). Ihre Filme wurden noch intimer («35 rhums») und fanden in der Intimität abscheuliche Brutalitäten («Les salauds»).

Bei so einem Werk, das aus Intensität gemacht ist, aus Bruchstücken des Begehrens, erstaunt es, dass Claire Denis mit «Un beau soleil intérieur» nun eine regelrechte Konversationskomödie gedreht hat. Wie diese Figuren drauflosquasseln! Im Zentrum steht respektive stolpert Isabelle (Juliette Binoche), eine geschiedene Künstlerin in Paris, die sich in zahlreichen Männern verheddert. Einer folgt auf den nächsten, in jeder Begegnung verfängt sich Isabelle wieder von neuem, sozusagen in serieller Verletzbarkeit. Es gibt einen Banker, es gibt einen Galeristen, es gibt einen Schauspieler und einen Einfachen vom Land, von dem sie der Galerist dann gleich warnt, das sei aber nicht einer von ihnen.

Man kann diese Isabelle für eine Heulliese halten. Ihr Ex-Mann beschwert sich auch, es sei nicht gut, dass sie die gemeinsame Tochter am Abend ständig weinen sehe. Aber was will eine unabhängige Frau machen, die noch nicht gefunden hat, was sie sucht, und sich deshalb wacker weitersehnt, weitertreiben lässt von ihrem Gefühlsdrang? Das Bedürfnis nach Liebe ist für sie ein Akt der Selbstbestimmung, nur sind die Männer meist zum Heulen. Sie zaudern oder werden überheblich. Und weil auch diese Komödie, wie alle grossen Komödien, von ernsthaften Dingen handelt, sind Isabelles Tränen auch die unseren, selbst wenn wir dabei lachen.

Die Dialoge derweil handeln eigentlich von nichts Bedeutendem, weshalb Claire Denis eine Zauberin des physischen Kinos bleibt: Wer redet, aber nichts Sinnvolles sagt, lässt seinen Körper sprechen, der erzählt schon genug.

Wie hier geseufzt wird, wie Isabelle tastet und nestelt und zurückweicht! Allesamt beredte Gesten und sprechende Körper, die Denis sich verketten lässt – als Fragmente eines Versuchs der Liebe. Am Ende taucht tatsächlich Gérard Depardieu auf und gibt Isabelle den Hellseher. Der vermutet wahrscheinlich zu Recht, dass noch andere Männer ihres Weges kommen werden, sie müsse in dieser Hinsicht «open» bleiben. Isabelle versteht ihn nicht, ihr Gesicht verrät es: Da haben sich wieder zwei ineinanderverkeilt, aber nicht zueinandergefunden.

