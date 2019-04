«Es war ein Missverständnis»

Sebastián Lelio (45)

Er stellt nicht nur in den beiden «Gloria»-Versionen eine weibliche Hauptfigur ins Zentrum. Der Chilene drehte 2017 in London «Disobedience», in dem Rachel Weisz aus New York in die jüdisch-orthodoxe Gemeinde zurückkehrt, der sie einst entflohen war. Im gleichen Jahr realisierte er in seiner Heimat «Una mujer fantástica» über eine Transgenderfrau. Damit gewann er den Oscar für den besten fremdsprachigen Film.



Sein erster Kinofilm hiess «La sagrada familia» (2005), der auch in Locarno zu sehen war. 2013 schaffte er mit «Gloria» den internationalen Durchbruch an der Berlinale. Der Regisseur blieb damals in der Stadt hängen und lebte einige Jahre in deutschen Hauptstadt. Vor wenigen Monaten kehrte er der deutschen Hauptstadt den Rücken und kehrte nach Chile zurück.