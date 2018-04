Zehn Jahre ist es her, seit «Iron Man» mit Robert Downey Jr. in die Kinos kam. Das war die Startrampe für das Kinouniversum der Marvelstudios. Seither führen Superhelden regelmässig das Box-Office an, ihre Filme boomen. Nicht jedoch die Comics, denen sie entsprangen. «In den USA ist die Comicindustrie in der schlechtesten Ver­fassung seit langem», sagt David Boller. Der in Zürich geborene Comiczeichner zog Anfang der 90er in die USA. «Ich wuchs mit ‹Spider-Man› auf. Die Hefte machten mir so viel Freude, dass ich sie eines Tages selbst zeichnen wollte.» Das gelang. Boller arbeitete für Marvel und andere Comicverlage. «Die Pop-Art-Ästhetik von Superhelden ist wirklich faszinierend.» Seit 2008 ist er zurück in der Schweiz.

Von den Marvelfilmen ist er nicht besonders begeistert: «Die werden nicht gemacht, weil sich da jemand kreativ verwirklichen will. Sie werden gemacht, um Geld zu verdienen.» Und Marvel verdient viel Geld. Deren Kinouniversum, das mittlerweile aus 19 Filmen besteht, hat bisher weltweit fast 15 Milliarden Dollar eingespielt. Das freut nicht nur Disney, denen das MarvelStudio gehört, da wollen auch andere etwas vom Kuchen haben. Zum Beispiel Marvels ewiger Konkurrent DC, der zuletzt mit «Wonder Woman» punktete.

Im Gegensatz zu unberechenbaren Einzelfilmen garantieren solche Filmuniversen Absatzstabilität und Kundenbindung. Serien wie «Star Wars» oder «Alien» wurden aus dem Grund ebenfalls zu figuren­reichen, expandierfähigen Mega­flotten ausgebaut. Aber dieses Franchisekonzept funktioniert längst nicht immer. Universals Versuch, mit «The Mummy» Monster aus seiner Frühzeit zu reaktivieren und ein eigens Kinouniversum um die Mumie, Dracula und Co. zu starten, scheiterte im vergangenen Sommer kläglich an den Kassen.



Der «Avengers»-Effekt



Während die Marvelfilme Milliarden einbringen, würden die Comics nur Verluste einfahren, sagt David Boller. Dass diese überhaupt noch produziert werden, liegt unter anderem am Copyright-System der USA: Die Rechte an den Figuren erlöschen nämlich, wenn die Besitzer nicht regelmässig neue Hefte mit ihnen publizieren. Dem Absatz hätten die Filme aber kaum auf die Sprünge geholfen: «Die Leute, die diese Filme schauen – das ist ein ganz anderes Publikum als das der Comics.»



Einen Einfluss des Kinos auf die Comicverkäufe beobachtet Roland Steiner. Er ist Mitgründer des Comicladens Analph, der seit 1990 im Kreis 4 ansässig ist. «Einen spürbaren Effekt gab es beim ersten ‹Avengers›-Film», erklärt er. «Da hatten wir auf einmal jede Menge junge Leute im Laden, die Superheldengeschichten lesen wollten. Das hatte ich noch nie so erlebt.» Und später? «Klar, bei ‹Black Panther› oder ‹Wonder Woman›, die vorher nicht so bekannt waren, haben wir auch etwas gemerkt.» Solche Trends hielten aber gewöhnlich nicht lange an. Viele, die sich nach einem Film für die Comics zu interessieren beginnen, würden bald wieder abspringen. «Für die meisten sind die Hefte zu kompliziert.» Tatsächlich muss man für diese Comics oft Jahrzehnte an Backstorywissen mitbringen. Als Neuling findet man da nur schwer rein. Bei den Filmen ist das einfacher: Die fingen bei null an. Wobei es mit den Marvel-Filmen inzwischen ebenfalls komplizierter geworden ist. «Irgendwann kannst du keinen der neuen Filme mehr schauen, ohne dass du die alten kennst.»



Allgemein seien die Comicverkäufe in der Schweiz im Rückgang, wie im ganzen Buchhandel. «Amazon hatte eine grosse Wirkung auf die Branche, wie überhaupt das Internet», so Steiner. Auch der Verkauf von Actionfiguren und anderem Merchandising ist schwierig geworden. Gut würden sich aber die Funko-Sachen verkaufen, diese kleinen Figuren mit quadratischen Köpfen.



Die Leute vom Analph kämpfen gegen die schwierige Wirtschaftslage, indem sie den Kontakt mit der Stammkundschaft pflegen oder Veranstaltungen mit Comickünstlern aus der Schweiz machen. Immerhin: Grundsätzlich fänden dank der Filme mehr Frauen den Weg zu Superhelden, meint Steiner. «Es sind nicht mehr nur Männer wie vor zehn Jahren.» Als «Wonder Woman» lief, kamen erwachsene Frauen, ansonsten nicht die typische Zielgruppe. «Da traf es sich gut, dass gleichzeitig zum Film die wirklich guten Comics rauskamen. Das macht viel aus.»



Freude am Verkleiden



«Wonder Woman» ist auch beliebt bei Cosplayern, erläutert Stephan Schubert, einer der drei Organisatoren der Zürcher Comicbörse. Cosplay kommt aus dem Manga-Bereich und bezeichnet die Fans, die sich als Comicfiguren verkleiden. «Unterstützt durch die Marvelfilme, sind da mehr Superhelden zu sehen.»



Die Comicbörse findet jeweils im Frühling und vor Weihnachten im Volkshaus statt, am 27. Mai bereits zum 50. Mal. Mit den Marvel-Filmen sei das Interesse an den Comics gestiegen. «Vorher gabs einen Stand mit älteren Sachen, plötzlich warens drei bis vier, auch mit englischer Ware.»



Ein guter Entscheid sei gewesen, in die Comicbörse auch eine Filmbörse zu integrieren. Das war gerade in der Zeit, als die Marvelfilme aufkamen. «Ich weiss nicht, ob es direkt mit denen zusammenhängt», so Schubert. «Aber es gab sofort einen Boom, das Publikum hat sich verdreifacht.» Er selbst interessiert sich inzwischen mehr für die Filme als die Comics, die der Materie immerhin eine Spur Humor beimischen würden. Schubert versteht aber, dass viele Comic­fans der Kinoversion kritisch gegenüberstehen. «Die merken, wenn in der Verfilmung etwas keinen Sinn ergibt», so Schubert. «Wenn zum Beispiel ein Bösewicht auftaucht, der eigentlich nicht in diese Geschichte gehört.» Aber sein Auftritt mache die Sache halt spannender.



An der Comicbörse wird auch David Boller mit seinem neusten Werk auftreten. Seit er aus den USA zurück ist, hat er in der Schweiz den Verlag Virtual Graphics aufgebaut und eine Serie geschaffen, in der er Wilhelm Tell als modernen Superhelden interpretiert. Nun erscheint der dritte und abschliessende Teil von «Tell». «Ich kann mich in diesen Abenteuern austoben und auch etwas Realsatire darin verarbeiten.» Boller macht zudem Auftragsarbeiten und PR. «Ich bekomme viele Aufträge von Firmen, die überhaupt nichts mit so was zu tun haben, wo keiner die Comics kennt – aber ich merke, dass die einen Film gesehen haben und etwas in der Richtung wollen.» Mit anderen Worten: «Die Marvel-Filme haben beim Durchschnittsbürger die Bekanntheit der Superhelden definitiv gesteigert.»



