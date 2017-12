Seine Augen scheinen an der Frau im Rennanzug zu kleben. Einen Kuss später ist auch Bibi in den Bann des ebenso gut aussehenden wie geheimnisvollen Gigi geraten. Die beiden leben ihre Leidenschaft, feiern die Nächte durch, brausen im Porsche durch die Strassen. Auch wenn er sie nie in seine Wohnung geleitet und kaum über seinen Beruf spricht, sie vertraut ihm.

Gigi (Matthias Schoenaerts) ist seit seiner Jugend Mitglied einer berüchtigten Bande – einen letzten Coup wollen die Jungs noch wagen. Danach aber möchte er mit seiner grossen Liebe Bibi (Adèle Exarchopoulos) ein neues und ehrliches Leben beginnen. Doch da kommt ihm die Polizei in die Quere, und es soll nicht der einzige Schicksalsschlag sein, der der Liebe alles Süsse raubt.

Das Brüsseler Kriminaldrama ist kurzweilig, aber die Geschichte wenig plausibel. Man glaubt den Protagonisten vielleicht noch, dass sie sich ineinander verlieben, weil ihre Anziehung spürbar ist und sie beide gerne Grenzen überschreiten: Gigi jene der Legalität, Bibi jene der Geschwindigkeit. Über die ganze Filmlänge aber vermisst man eine gewisse Tiefe aufseiten der Darsteller, die erklärt, wieso die beiden auch in der sehr jungen Liebe bereit sind, weit über die Grenzen hinauszugehen.

Zudem packt Regisseur Michaël R. Roskam («Bullhead») in die zweite Filmhälfte so viel mit rein, dass sie überladen wirkt. Zur düsteren Bildsprache, die an «Le fidèle» das einzig wirklich Überzeugende ist, hätte eine schlankere Geschichte besser gepasst. Die hätte Raum für Geheimnisse gelassen. Und dann hätte auch Exarchopoulos mehr glänzen können – mit dem lesbischen Liebesfilm «La vie d’Adèle» (2013) gewann sie in Cannes die Goldene Palme, zusammen mit dem Regisseur und ihrer Schauspielpartnerin.

