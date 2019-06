«Hier durfte ich Vollgas geben»

Adèle Haenel, lachen Sie gern?

Aber sicher. Man sagt mir zwar manchmal nach, ich mache stets ein trauriges, wenn nicht gar mürrisches Gesicht. Aber ich kann auch lachen und denke, ich tue es oft.

In Komödien waren Sie aber bisher selten zu sehen.

Stimmt. Das ist wirklich meine erste Komödie mit einem ganz grossem K. Ich konnte bei allem übertreiben.

Hatten Sie keine Angst davor, zu weit zu gehen?

Im Gegenteil. Regisseur Pierre Salvadori hat uns bei den Dreharbeiten angetrieben, noch verrückter, noch gestikulierender zu spielen. Sonst heisst es immer: Halte dich zurück, mach lieber zu wenig als zu viel. Hier durfte ich aber Vollgas geben.

Also für einmal richtig laut sein?

Nicht nur. Einmal musste ich einen Satz ganz langsam und leise sagen, wirklich gaaanz laaang­sam. Aber gleichzeitig musste ich furchtbar wütend sein. Das geht doch nicht, sagte ich dem Regisseur, wenn man wütend ist, schreit man herum. Er aber insistierte, und ich wurde tatsächlich noch viel wütender. Das ist die Kunst der Komödien: Betonung und Timing.

Es gibt Schauspieler, die sagen, so etwas sei viel schwieriger als alles andere.

Man kann sich auf jeden Fall nichts vor­machen: Entweder lachen die Leute, oder sie tun es nicht. Kommt bei einem Drama keine Reaktion, kann man sich immer noch einreden, das Publikum sei total beeindruckt und deswegen sprachlos. Dabei ist es vielleicht nur gelangweilt.

Sie spielen eine Polizistin. Haben Sie bei der echten Polizei geübt?

Nein. Normalerweise tue ich so etwas gern. In diesem Fall gab es aber nichts zu lernen für mich. Ich durfte sogar um keinen Preis eine Polizistin spielen, wie sie in der Realität existiert. Es sollte eher so aussehen wie damals, als wir Räuber und Polizei als Kinder gespielt haben. Deswegen bin ich übrigens Schauspielerin geworden.

Wegen Räuber und Polizei?

Klar. Ich hatte damals die Vorstellung, ich dürfte als Schauspielerin ständig rumrennen und hüpfen wie einst auf dem Schulhof. Muss doch ein Traum sein, wenn man das ein Leben lang tun darf, dachte ich. Und stehe jetzt in den meisten meiner Filme einfach herum. Aber nicht so in «En liberté!».

Wobei, die heftigsten Kampfszenen verpassen Sie ebenfalls, weil Ihre Polizistin sie im Film bloss ihrem Kind erzählt.

Ja, da durfte ich nicht mittun, leider. Ich kam mir dabei ein wenig vor wie das Mauerblümchen, das danebensteht. Aber auch einfach zum Zuschauen finde ich die Actionszenen cool. Und sehr lustig.

Sie sind aber auch erstaunlich blutig.

Sie meinen das Messer, das einer in den Kopf gesteckt bekommt? Ja, aber das ist so grotesk überinszeniert, dass es nur ein Witz sein kann. Ich habe auf jeden Fall gelacht.

