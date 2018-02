Hollywoods Monster

Als wir ihn in «The Disaster Artist» das erste Mal sehen, führt er sich auf wie ein Wahnsinniger. Während eines Schauspielkurses kommt Tommy Wiseau (James Franco) an die Reihe; er soll etwas auf der Bühne zeigen. Er wählt Marlon Brandos berühmte Szene aus «A Streetcar Named Desire» (1951). Immer wieder brüllt Wiseau «Stella!», klettert eine Wand hoch, bricht auf der Bühne zusammen. Ein schauderhaftes Schauspiel. Die Leiterin ist fassungslos, die anderen Teilnehmer lachen. Nur Greg Sestero (Dave Franco) ist begeistert: «Du bist absolut furchtlos!» Tommy und Greg werden die besten Freunde.

Es ist kein Wunder, dass James Franco unbedingt Tommy Wiseau spielen wollte, denn der Mann gehört zu den faszinierendsten Figuren Hollywoods. Keiner weiss, woher er stammt – wahrscheinlich aus Osteuropa –, wie alt er ist oder womit er sein beträchtliches Vermögen gemacht hat. Klar ist nur, dass er davon träumte, ein Star zu werden wie James Dean oder Marlon Brando – obwohl er eher so aussieht wie Boris Karloff und kaum ein Wort der englischen Sprache sauber aussprechen kann. Das nötige Talent zum Schauspieler hatte Wiseau schon gar nicht, dafür ein gewaltiges Ego und das Geld, sich seinen eigenen Film zu finanzieren: «The Room» (2003). Er schrieb das Drehbuch, führte Regie und übernahm die Hauptrolle: Johnny ist ein durch und durch tadelloser Mensch, dessen Verlobte ihn mit seinem besten Freund betrügt. Die Rolle des Verräters gab Wiseau ausgerechnet seinem Freund Sestero. «The Room» ist ein verblüffender Film: Die Szenenabfolge wirkt oftmals willkürlich, Figuren erscheinen aus dem Nichts oder verschwinden spurlos aus der Handlung, die Dialoge sind befremdlich: «Ich verstehe die Frauen einfach nicht. Manchmal sind sie einfach zu schlau. Manchmal sind sie einfach total dumm. Dann wieder sind sie einfach bösartig.»

Und da ist Wiseau selbst in der Hauptrolle, der mit seinem monströsen Äusseren und der bizarren Redeweise als Ausserirdischer glaubhafter wäre denn als Hauptfigur eines Dramas. Seine Manierismen imitierte James Franco in «The Disaster Artist» detailgenau und mit sichtlicher Spielfreude; den Golden Globe als bester Hauptdarsteller hat er verdient. Bei der Verleihung vor vier Wochen liess er Wiseau auf die Bühne kommen, der dann wie selbstverständlich nach dem Mikrofon griff – Franco musste ihn wegschieben, um seine Dankes­rede halten zu können. Bescheidenheit hat Wiseau nie gelernt.

Gerade wegen seiner Absonderlichkeiten entwickelte sich «The Room», ähnlich wie Ed Woods «Plan 9 from Outer Space», zum Kultfilm. Viele Fans gehen verkleidet zu den Vorführungen und werfen Gegenstände durchs Kino, so als seis die «Rocky Horror Picture Show».

Was wir über die Hintergründe wissen, über Wiseau und die Dreharbeiten, haben wir in erster Linie von seinem Freund Sestero, der seine Erfahrungen 2013 zu einem Buch verarbeitete. Sein «The Disaster Artist», die Vorlage für Francos gleichnamigen Film, ist ein ungeheuer amüsanter Drehbericht, aber auch eine ehrliche Abrechnung mit Wiseau, sich selbst und der Filmindustrie. In der Verfilmung geht das ein wenig verloren: Sie schwächt die manipulative und tyrannische Seite von Wiseau ab und zwängt die wahre Geschichte in das Korsett eines Hollywood-Märchens. Halte an deinem Traum fest, dann kannst du alles erreichen: Sestero hinterfragt diesen Mythos, Franco zelebriert ihn. Da ist die Oscar-Nomination für das beste adaptierte Drehbuch etwas fragwürdig. Mitunter kann Francos Begeisterung für «The Room» geradezu peinlich werden, zum Beispiel bei der entbehrlichen Einführung am Anfang, wo er Hollywoodkollegen vom Film schwärmen lässt.

Tommy Wiseau und Greg Sestero sind übrigens immer noch Freunde und arbeiten weiter­hin zusammen an Filmprojekten.

