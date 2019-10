In Ekstase den Augenblick leben

Viel zu sagen haben die Männer nicht in diesem Film: Sie rudern in Booten, überbringen Botschaften, schauen sich eine Kunstausstellung an. Alle tragen sie die gleiche barocke Perücke. Im Zentrum von Céline Sciammas Werk über die Liebe zwischen zwei Frauen stehen die junge Malerin Marianne (Noémie Merlant) und die grossbürgerliche Héloise (Adèle Haenel). Sie begegnen sich auf einer einsamen Bretagne-Insel, wo sie – in einer glücklichen Blase ausserhalb der Zeit – ihren eigenen Lebens­rhythmus entdecken können.

Der Film spielt im Jahr 1770; eigentlich haben junge Frauen wie Marianne und Héloise gar nichts zu sagen. Ganz im Gegenteil, sie sind Manövriermasse: Nach dem Selbstmord ihrer Schwester wird Héloise aus dem Kloster geholt, jetzt soll sie nach Mailand verheiratet werden. Ihre Mutter hält sie bis dahin im Haus auf der Insel gefangen.

Denn der Bräutigam will ein Porträt seiner zukünftigen Frau sehen. Um dieses anzufertigen, wird nun Marianne auf die Insel bestellt. Doch weil sich Héloise weigert, Modell zu sitzen, gibt ihre Mutter die Malerin als Gesell­schafterin aus: Tagsüber begleitet Marianne die junge Dame des Hauses auf ihren Spaziergängen an den Klippen, abends arbeitet sie aus dem Gedächtnis an ihrem Porträt.

Spannungsgeladen: Zwei Frauen lernen sich kennen. Video: YouTube/cineworxfilmverleih

Céline Sciamma («Bande de filles») zeigt in intensiven, langsam sich auffächernden Bildern, wie sich die beiden Frauen in der Seelenlandschaft der wilden Felsen und tobenden Wellen näherkommen über das geteilte Interesse für Kunst, Literatur und Musik.

Die beiden Schauspielerinnen zeigen eindrücklich, wie die Frauen vorsichtig die Rüstung ihrer Einsamkeit abstreifen, die bisher notwendig gewesen war, um ihr bewegtes intellektuell-künstlerisches Innenleben zu schützen. Dabei entsteht eine ungeheure Spannung. Die Zuschauer wissen ja um den Verrat von Marianne, ihr doppeltes Spiel.

Gefangen im Rausch

Doch der Film findet eine eigene Form, mit dem Melodrama umzugehen. Als Héloise schliesslich hinter die wahren Absichten Mariannes kommt, führt der Knall dazu, dass sich die beiden zum ersten Mal richtig sehen. In einem zunehmend rauschhaften Zustand fliessen die Entdeckung des künstlerischen Blicks und des Körpers der Geliebten zusammen.

Marianne erkennt dank der Kritik von Héloise, dass sie bisher niemals das gemalt hatte, was sie selbst sah, sondern in Genre-Formen gefangen war. Die Rahmenhandlung, die ein paar Jahre später angesetzt ist, macht deutlich, dass dieser Inselrausch viel mehr ist als eine Ekstase des Augenblicks. Marianne sieht danach Feuer auch da, wo es im Verborgenen brennt.

Jede Einstellung dieses hochgradig kunstvollen Spielfilms über weibliches Sehen, Fühlen und Denken stemmt sich seinerseits gegen die Konvention. Diese wird zwar ständig aufgerufen – aber nur, um sie zu verwandeln. So, wie Marianne und Héloise den Mythos von Orpheus aus Ovids «Metamorphosen» neu interpretieren als Erzählung über den Abschied: Orpheus wolle Eurydike gar nicht aus der Unterwelt zurück ins Leben holen, er wollte sich nur von ihr verabschieden.

