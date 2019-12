«Kino ist stärker als Fanatismus»

Bereits mit 13 Jahren ist der junge Ahmed sehr fanatisch. Wieso erfahren wir den Grund dafür nicht?

Luc: Klar hätten wir zeigen können, welche sozialen und familiären Hintergründe Ahmed in die Hände eines fana­tischen Imams getrieben haben. Aber genau das wollten wir nicht. Die Zuschauer hätten gesagt: Aha, ich habe verstanden. So einfach ist es nicht.

Jean-Pierre: Wir wollten die Religion ernst nehmen. Und planten den Film ursprünglich mit einer älteren Hauptfigur, inspiriert auch von den Anschlägen in Belgien und Frankreich. Aber da sind wir beim Schreiben immer wieder stecken geblieben. Wie kommt so einer wieder raus? Jede Andeutung Richtung Versöhnung hätte man uns als billig oder gar zynisch auslegen können. Und zwar zu Recht.

Jean-Pierre: So sind wir auf diesen jungen Ahmed gekommen. In diesem Alter ist man noch beeinflussbar.



Ein 13-jähriger radikalisiert sich und will seine Lehrerin ermorden: «Le jeune Ahmed». Video: YouTube/XenixFilm



War es schwierig, einen Darsteller für eine so radikale Rolle zu finden?

Luc: Auf unseren Casting-Aufruf erhielten wir 600 Rückmeldungen. Idir, der jetzt die Hauptrolle spielt, kam schon am ersten Tag. Er war noch ein Kind und doch keins mehr. ­Genau, was wir brauchten.

Jean-Pierre: Aber natürlich benötigten wir die Einwilligung der Eltern. Diese haben das Drehbuch gelesen und schliesslich ihr Einverständnis gegeben. Der Vater verlangte vom Knaben aber noch einmal die Bestätigung vor unseren Augen, dass er wirklich spielen will. Idir sagte: «Ja, ich will das tun, weil Ahmed auch ein Bösewicht ist.» Er hat also wie ein erfahrener Schauspieler gesprochen, der sich von den dunklen Seiten der Figur angezogen fühlt.



Hatten Sie keine Angst, missverstanden zu werden, weil Sie Aspekte des Islam kritisieren?

Jean-Pierre: Nein, es geht uns nicht darum. Wir glauben fest daran, dass das Kino stärker ist als jeder Fanatismus. Und auch das Christentum hat eine lange Geschichte des Fanatismus.

Luc: Für unseren allerersten Kinofilm, «La promesse», in dem es um das Schicksal afrikanischer Immigranten in Belgien ging, wurden wir vom französischen Rechtsradikalen Jean-­Marie Le Pen gelobt. Der sagte, unseren Film solle man überall in Afrika zeigen, als Abschreckung für diejenigen, die nach Europa wollen. Das war weder das, was wir beabsichtigt hatten, noch das, was wir erzählten. Aber verhindern kann man ­solche Reaktionen nie.

Jean-Pierre: Uns liegt der junge Ahmed am Herzen. Mit 13 wird man gerne von Idioten angezogen, das kennen wir alle. Nur sind das meist Idioten der Liebe, Musiker zum Beispiel. Aber es können eben auch Idioten des Hasses sein. Und wir versuchen zu schauen, ob es eine Möglichkeit gibt, da wieder rauszukommen.



