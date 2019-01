Kino-Highlights der neuen Woche

Ein Vater versucht, seinen drogenabhängigen Sohn zu retten. Der Boxer Adonis Creed stellt sich dem Mann, der seinen Vater getötet hat. In Kanada wurden Filmrollen aus der Stummfilmzeit gefunden – ein Dokumentarfilmer hat sie gesichtet. Ein Pitbull-Mischling sucht den Weg zu seinem Herrchen. An einem Königshof im 18. Jahrhundert werden Intrigen gesponnen. Ein polnischer Bauarbeiter verliert sein Gesicht – und bekommt das eines Toten implantiert. Wreck-It Ralph bricht aus seinem Spielautomaten aus und macht aus Versehen das Internet kaputt.

Beautiful BoyVon Felix Van Groeningen, USA 2018; 112 min.

Drama

Der 18-jährige Nic (Timothée Chalamet, «Call me by your name») ist abhängig von Meth. Darunter leidet nicht nur er, sondern die ganze Familie. Insbesondere der Vater (Steve Carell) geht fast zugrunde daran, dass er nicht helfen kann.

Der Film zeigt Nics Nicht-Loskommen von den Drogen so oft, dass die Abstürze schon fast etwas Monotones bekommen. Das geht unter die Haut, zumal Chalamet wie auch Carell in ihrer Verzweiflung glaubwürdig sind. Formal aber greift Regisseur Van Groeningen leider oft zum visuellen Zweihänder – mit Hochglanzbildern und übertriebenem Musikeinsatz. (aka)

Arena, Houdini, Kosmos

Der 18-jährige Nic versucht von den Drogen weg zukommen. Darunter leidet die ganze Familie. Video: YouTube/AscotElite

Creed IIVon Steven Caple Jr., USA 2019; 130 min.

Drama

Adonis Creed (Michael B. Jordan) erringt erstmals den Weltmeistertitel im Boxen, Freundin Bianca (Tessa Thompson) nimmt seinen Heiratsantrag an, und ein Baby ist auch unterwegs. Aber dann wird Creed von Viktor Drago (Florian Munteanu) herausgefordert. Dessen Vater Ivan (Dolph Lundgren) hatte in «Rocky IV» den Papa von Creed im Ring getötet.

Der Film von Steven Caple Jr. verfügt nicht mehr über dasselbe Erneuerungsfurioso wie Ryan Cooglers «Creed» (2015). Das Mainstreamwerk gefällt jedoch durch seine Ruhe und Präzision. Es geht um Rache, Reue und Schuld – und um Väter auf unterschiedlichen Alters- und Reifestufen. Das ist dann Fortschreibung, Neuerfindung und Hommage in einem. (zas)

Abaton, Arena, Metropol

Die Gefühle Rache, Reue und Schuld spielen mit im Boxkampf zwischen Creed und Viktor Drago. Video: YouTube/WarnerBrosSwitzerland

Dawson City: Frozen TimeVon Bill Morrison, USA 2016; 120 min.

Dokumentarfilm

1978 wurden in einer kleinen, abgelegenen Stadt am kanadischen Yukon 500 Filmrollen aus der Stummfilmära entdeckt, die Jahrzehnte in einem Schwimmbecken überdauert hatten. Bill Morrison schlägt von diesem sensationellen Fund aus weite Bögen: zu den Anfängen der amerikanischen Unterhaltungsindustrie, zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte. 1897 brach in Dawson City ein Goldrausch aus.

Die indianischen Ureinwohner wurden umgesiedelt, dafür eröffnete Donald Trumps Grossvater Fred ein florierendes Bordell. Einige Karrieren, die in den Saloons begannen, führten nach Hollywood. Die Stadt stand am Ende der Vertriebskette von Filmen, die nun wertlos waren. Für die Einwohner aber bedeuteten sie Weltteilhabe.

Morrison liebt das historische Filmmaterial innig. Die Spuren, die die Zeit in den Bildern hinterlassen hat, geben seiner Geschichtslektion eine wehmütige, lebhafte Unmittelbarkeit. (gm)

Filmpodium, Nüschelerstr. 11, Fr 25.1., 15 Uhr. Anschliessend Gespräch mit dem Regisseur

Wehmütige, lebhafte Unmittelbarkeit: Der Film «Dawson City: Frozen Time» von Bill Morrison. Video: YouTube/ International Film Festival Rotterdam

A Dog’s Way HomeVon Charles Martin Smith; USA 2019; 91 min.

Abenteuer

Ein streunender kleiner Pitbull-Mischling wird von einem jungen Arzt (Jonah Hauer-King) bei sich aufgenommen, die Tierschutzbehörde entreisst ihn dem neuen Zuhause – und am Ende muss der knuffige Kampfhund 600 Kilometer alleine durch die verschneiten Berge von Colorado laufen, bis Bella mit weiblicher Sprechstimme (Bryce Dallas Howard) wieder sagen kann: «Ich bin sein Hund. Hier ist mein Zuhause.»

Der Tierfilm von Charles Martin Smith («Air Bud», «Dolphin Tale») ist ein Fest für Freunde des animierten Hundeblicks, für alle anderen eher nicht. (SZ)

Abaton, Arena, Capitol

Ein Hund alleine auf einer abenteuerlichen Reise: «A Dog’s Way Home». YouTube/Sony Pictures Releasing Schweiz

The FavouriteVon Yorgos Lanthimos, GB/Irl/USA 2018; 120 min.

Historienfilm

Anfang des 18. Jahrhunderts regiert die psychisch nicht ganz stabile Anne Stuart (Olivia Colman) das Vereinigte Königreich durch den Krieg mit Frankreich. Unterstützt wird sie dabei von ihrer treuen Beraterin Lady Sarah Churchill (Rachel Weisz). Als eine neue Magd (Emma Stone) an den Hof kommt, beginnt eine Intrige um die Gunst der Königin.

Man muss nichts über den spanischen Erbfolgekrieg wissen, um sich im bösen Spass von Yorgos Lanthimos («The Killing of a Sacred Deer») vergnügen zu können: Olivia Colman macht als miesepetrige Queen Anne Laune; gigantisch gut sind die Szenen mit Rachel Weisz und Emma Stone. Eine grobe historische Spekulation voller Gemeinheiten. Schamlos, wie es im Kino sein muss. (blu)

Arena, Arthouse Alba, Capitol, Houdini, Kosmos

Der Film «The Favourite» ist schamloser Spass. Video: YouTube/20th Century Fox Switzerland

Mug – TwarzVon Malgorzata Szumowska, Pol 2018; 91 min.

Tragikomödie

Jacek (Mateusz Kosciukiewicz) arbeitet als Bauarbeiter an einer riesigen Jesus-Statue. Bei einem Unfall wird er schwer verunstaltet, die Ärzte transplantieren ihm ein fremdes Gesicht. Er selbst findet sich schnell damit ab, im Gegensatz zu seinem Umfeld: Die Freundin verlässt ihn, die Mutter zweifelt daran, dass er wirklich ihr Sohn ist, die Kirchgemeinde weigert sich bald, für Jaceks teure Behandlung zu spenden.

Inspiriert von wahren Fällen, hat die Regisseurin eine Satire auf Polen gedreht, wo der Schein katholischer Wohlanständigkeit wichtiger ist als Menschlichkeit. Als Metallica-Fan und Freigeist passt Jacek da von Anfang nicht hinein. (ggs)

Riffraff

Schein und Sein thematisiert im Film «Mug – Twarz». Video: YouTube/Xenix Film

Ralph Breaks the InternetVon Rich Moore und Phil Jonston, USA 2018; 113 min.

Animation

«Wreck-It Ralph» (2012) war eine Huldigung ans analoge Zeitalter, die Fortsetzung wagt den Sprung in die digitale Gegenwart: Die Spielautomatenfigur Ralph flieht mit der Rennfahrerin Vanellope ins Internet, um nach einem Ersatz für deren kaputte Spielsteuerung zu suchen.

Das Netz erscheint in diesem Film als urbane Flugverkehrszone, wo Avatare rasen und Pop-ups als Marktschreier nerven. Highlights sind ein Treffen unter Disney-Prinzessinnen, die Gefallen an Vanellopes Alltagskleidung finden, sowie die finale Schlacht mit einem Computervirus. Etwas überstrapaziert wird jedoch das Thema Freundschaft. (zas)

Abaton, Arena, Capitol, Corso

Wir wollten immer schon wissen, wie das Internet aussieht. Video: YouTube/Disney Schweiz

