Liebe im Umbruch

Man muss schon aufpassen, dass einem die Pistole nicht aus dem Hosenbund fällt, wenn man zu «Y.M.C.A.» von den Village People tanzt. Der Gangster Bin (Liao Fan) liest sie beschämt vom Boden auf. Mit dieser Waffe wird ihm seine Freundin Qiao (eine hypnotische Zhao Tao) später das Leben retten, weswegen sie für fünf Jahre ins Gefängnis kommt.



Wahrscheinlich hat der chinesische Regiemeister Jia Zhangke («A Touch of Sin») die Szene sogar als Sinnbild angelegt für jenen wirbelnden westlichen Wandel, der selbst das traditionelle Geschäft der chinesischen Mafia durcheinanderbringt.



Eine etwas andere Liebesgeschichte: «Ash Is Purest White». Video: YouTube/Filmcoopi Zürich

Bei Jia Zhangke jedenfalls sieht man sehr viel vom heutigen China – selbst wenn die Geschichte 2001 beginnt. Am Anfang arbeiten sich Bin und Qiao durch den Zigarettenrauch der Mah-Jongg-Hinterzimmer in der nordchinesischen Stadt Datong, wo die örtliche Mine einem Sanierungsprojekt weichen muss.



Das Gangster-Credo: Loyalität



Nach ihrer Haftentlassung 2006 fährt Qiao über den Jangtse, wo ganze Wohnregionen wegen des Drei-Schluchten-Projekts geflutet werden sollen – tatsächlich zeigt Zhangke die modernen Bauten, die heute dort stehen, aber das ist grad der Witz: In China ist der Wandel permanent.



Die Beziehung übersteht die Zeit nicht. Qiao hält sich fest an ihrer Liebe für Bin wie am Gangster-Credo der Loyalität. Bin hat sich daran kaum gehalten, ist viel stärker mit dem kapitalistischen Flow mitgegangen. Und doch brennen beide fürs Outlaw-Leben, denn es hält echte Gefahren und Codes bereit, in denen man sich wiedererkennen kann.



So verschweisst Jia Zhangke eine Liebesgeschichte mit lässig inszenierten Genre-Stücken und der Darstellung sozialer Umbrüche – ein ungemein faszinierender Eastern.



