Mit Besen und Raben

Hunderte Silberlöffel poltern vom Himmel. Die kleine Hexe hat sich mal wieder verhext – eigentlich wollte sie es regnen lassen. An der Walpurgisnacht möchte sie aber dennoch mittanzen, obwohl sie dafür mit ihren 127 Jahren eh noch zu jung ist. Also klettert sie auf ihren Besen und fliegt heimlich zum Fest auf dem Blocksberg. Doch dabei wird sie erwischt. Zur Strafe muss sie zu Fuss nach Hause stapfen und das Versprechen abgeben, im nächsten Jahr vor dem Hexenrat zu beweisen, dass sie eine gute Hexe ist. Das bedeutet: 7892 Zauber­sprüche auswendig lernen.

In dieser ersten Realverfilmung von Otfried Preusslers Kinderbuchklassiker bewegt sich der Schweizer Regisseur Michael Schaerer, der in der Filmszene als Cutter («Heidi») bekannt ist, nahe am literarischen Original. Nur hie und da verzichtet er auf Tiergeschichten, die schwer verfilmbar gewesen wären, oder dramatisiert die Geschichte etwas. So drohen die alten Hexen der kleinen Hexe etwa damit, ihr die Kräfte abzuerkennen, wenn sie ihre beiden Menschenfreunde nicht in Steine verwandelt. Ganz so brutal hat sich das Preussler wohl nicht gedacht, der die Geschichte vor 60 Jahren für seine Töchter erfunden hat. Er wollte ihnen damit die Angst vor bösen Hexen nehmen. Die kleine Hexe findet aber auch in der Filmversion eine Lösung, sodass sich Kinder nie wieder fürchten müssen.

Wie im Buch ist die Heldin auch in Schaerers Version eine kindliche, sympathische und verspielte Figur. Die 33-jährige Karoline Herfurth («Fack Ju Göthe») findet als Hexe ihren Platz in der Märchen­welt, die die Szenenbildner mit viel Liebe geschaffen haben. Für die Aussen­aufnahmen etwa wurde ein ganzes Hexenhaus im Wald gebaut. Dieses sieht genauso aus, wie man es sich als Kind erträumte: Im Ofen knistert ein Feuer, auf dem Bett türmen sich bunte Decken, am Tisch wackeln Stühle, und der Rabe Abraxas gibt Acht auf die kleine Hexe, damit sie keine Dummheiten anstellt. Er ist nämlich ihr bester Freund. Wann immer möglich, lässt Schaerer den Vogel von einer Puppe spielen und verzichtet auf Computeranimationen. Zudem leiht er ihm die liebens­werte Stimme von Andrea Zogg («Schellen-Ursli»). Der nette Rabe ist dann auch die Figur, die zum Schluss die kleine Hexe rettet.

In diversen Kinos



(Tages-Anzeiger)