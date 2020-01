Mit diesen Filmen beginnt das neue Jahr

Charlie’s Angels

Action von Elizabeth Banks, USA 2019; 119 min.

Die drei Agentinnen Sabina (Kristen Stewart), Jane (Ella Balinska) und Elena (Naomi Scott) haben eine gefährliche Mission zu erfüllen: Angeführt von Bosley (Elizabeth Banks) müssen sie verhindern, dass eine neue Energietechnologie den Markt erobert. Denn gerät das technische Know-how in die falschen Hände, kann die neue Applikation als tödliche Waffe eingesetzt werden.

Das ist bereits das zweite Kinoremake der gleichnamigen Serie aus den 70ern. Während die Filmversionen von 2001 und 2003 mit Humor überzeugen konnten, schafft es die neue von Banks nicht. Die drei toughen Agentinnen wären eigentlich ein vielversprechendes Trio für eine gelungene Actioncomedy, doch die schlechten Witze lassen einen nur müde lächeln. (lrh)

Viel Action und schlechte Witze: Das Remake von Charlie's Angels. Video: YouTube/Sony Pictures Releasing Schweiz

Judy

Biopic von Rupert Goold, GB 2019; 118 min.

Das Leben der Sängerin und Schauspielerin Judy Garland (1922 – 1969), mit einem Schwerpunkt auf ihren letzten Jahren in London. Wo sie grossartige Konzerte gab. Aber mit ihren berühmten Liedern wie «Over the Rainbow» auch grandios abstürzte. Konventionell gemachter Musikfilm, der aber durch die Hauptdarstellerin Renée Zellweger auf ein besonderes Niveau gehoben wird. Die ehemalige Bridget Jones trifft, nicht nur beim Singen, in allen Höhen und Tiefen den richtigen Ton. Und vermittelt spielend die Verführungskunst, die Schlagfertigkeit, aber auch die grausame Einsamkeit der Judy Garland. (ml)

Schon als Kind ein Star: Judy Garland wurde in Hollywood zur Chefsache. Video: YouTube/Pathe Films

Knives Out

Von Rian Johnson, USA 2019, 130 min.

Ein steinreicher Krimiautor (Christopher Plummer) wird am Morgen nach seinem 85. Geburtstag mit durchgeschnittener Kehle gefunden. Ein Detektiv (Daniel Craig) aus den Südstaaten befragt die zahlreichen Geburtstagsgäste, um herauszufinden: War es Mord oder Selbstmord?

Regisseur und Drehbuchautor Johnson hat die Gattung Landhauskrimi revitalisiert: Der Film spielt ganz offensichtlich in den USA von heute. Und sein hochraffinierter Plot ist überraschend bis zum Schluss. Neben Craig spielen Stars wie Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Chris Evans und Michael Shannon mit sichtlichem Vergnügen auf. Ein Riesenspass. (bod) Verwinkelt, verworren, spannend: Der Krimi von Rian Johnson. Video: YouTube/Impuls Movies

Midnight Family

Dokumentarfilm von Luke Lorentzen, USA 2019; 81 min.

Mexiko-Stadt hat für seine neun Millionen Bewohner lediglich 45 Ambulanzen. Ohne private Sanitätsbetreiber wie die Familie Ochoa würden viele Menschen keine erste Hilfe erhalten. Doch ihre Patienten können sie oft nicht entlohnen, die korrupte Polizei will mitkassieren, und der Konkurrenzkampf ist gross.

Drei Jahre lang begleitete der junge US-Regisseur Luke Lorentzen die Ochoas bei ihrer Arbeit. Er ist hautnah am Geschehen, beschönigt nichts und bewahrt dennoch die Würde der Patienten. Dabei zeigt Lorentzen, dass sich die Ochoas in einer moralischen Grauzone bewegen. Ein packendes und erschütterndes Porträt eines kaputten Systems, in dem die Menschen täglich ums nackte Überleben kämpfen. (dpo) Die Familie im privaten Krankenauto: In Mexiko-Stadt lebensnotwendig. Video: YouTube/Outside the Box

Play

Komödie von Anthony Marciano, F 2018, 108 min.

Als Max (Max Boublil) 13 Jahre alt wird, bekommt er eine Videokamera geschenkt. Über die nächsten 20 Jahre filmt er sich, seine Freunde und seine Familie, das erste Date, den ersten Joint, die ersten Ferien ohne Eltern und alle weiteren Höhepunkte und Tragödien.

Es handelt sich hierbei nicht etwa um eine Doku, sondern um Fiktion – wobei die angebliche Realität dann doch etwas zu gestellt ist, um je als echt durchzugehen. Und das ist auch kein Werk wie «Boyhood», das tatsächlich über mehrere Jahre entstanden ist. Trotzdem mag «Play» leise Nostalgie für die Neunziger und die Nullerjahre zu wecken. Da der Film nur mit schaukelnder Handkamera gefilmt ist, sollte man im Kino besser schwindelfrei sein. (msw)

Ein Junge filmt 20 Jahre sein Leben: «Play» von Anthony Marciano. Video: YouTube/Praesens - Film

The Two Popes

Drama von Fernando Meirelles, GB/USA/I/Arg 2019; 125 min.

Regisseur Fernando Meirelles («The Constant Gardener») und Drehbuchautor Anthony McCarten («Darkest Hour») schildern eine fiktive Begegnung zwischen Papst Benedikt XVI. (Anthony Hopkins) und seinem Nachfolger Kardinal Jorge Mario Bergoglio (Jonathan Pryce). Vor dem Machtwechsel 2012 debattieren der scheidende Papst und der argentinische Erzbischof über den künftigen Kurs der Kirche.

Die grossartigen Schauspieler geben beiden Kirchenoberen ein menschliches Gesicht. Gegenseitig beichten sie ihre Sünden. Wobei Rückblenden in die Zeit der argentinischen Militärdiktatur Bergoglios Biografie stärker konturieren. Der künftige Papst Franziskus wird über Gebühr zum Reformer stilisiert, während das beide Pontifikate überschattende Thema des sexuellen Missbrauchs im Hintergrund bleibt. (mm)

Wenn der Papst zur Beichte geht: Zwei Päpste im Gespräch. Video: YouTube/Netflix