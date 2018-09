Monster gegen Bub

Ein US-Soldat (Boyd Holbrook) befinddet sich in geheimer Mission in Mexiko – da fällt ihm ein abstürzendes UFO beinahe auf den Kopf. Das Raumschiff gehört einem Predator, einem jener ausserirdischen Jäger, die seit 1987 immer wieder die Erde besuchen, um sich Menschen als Trophäen zu holen.

Damals vor 30 Jahren war es noch Arnold Schwarzenegger, der im Kultfilm «Predator» die menschliche Hauptrolle übernahm. Einer seiner totgeweihten Kameraden wurde von Shane Black gespielt. Der Schauspieler arbeitete auch als Drehbuchautor und Regisseur («Iron Man 3») – und wurde nun schliesslich engagiert, um den neuen Film zu inszenieren.

Filmkritiker Gregor Schenker erwartete einen Schrottfilm. In der Express-Kritik verrät er, ob das zutrifft.

Es ist der inzwischen sechste Filmauftritt der ausserirdischen Monster. Der Clou: Neben dem normalen Jäger-Alien gibt es diesmal einen noch grösseren, noch böseren Predator, der Menschen und Aliens gleichermassen mühelos massakriert.

Kann ihm denn gar keiner das Wasser reichen? Doch, schon: ein kleiner Junge. Der Sohn des erwähnten US-Soldaten ist nämlich autistisch veranlagt, und wie so oft in Hollywood, so gelten auch in diesem Film Menschen mit Autismus gewissermassen als magische Wesen: Der Bub ist nämlich derart intelligent, dass er die Technologie der Aliens ohne weiteres hacken kann.

Im Film heisst es sogar, dass Menschen mit Autismus die nächste Evolutionsstufe darstellen würden, und auch der Superpredator ist vom Kleinen beeindruckt.

Das ist dann doch etwas viel Unsinn, selbst für einen Film dieser Art. Davon abgesehen, macht «The Predator» aber gute Laune: Shane Black setzt auf markige Sprüche, ironische Anspielungen und sehr viel Blut – man merkt, dass der Regisseur darauf bestand, dass der neue Film ebenso brutal ist wie das Original.

