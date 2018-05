Mut zum Buch

Eine Buchhandlung zu eröffnen, braucht Mut. Nicht erst im Zeitalter von Amazon, sondern bereits im Jahr 1959, wie der Film «The Bookshop» zeigt. Seine Heldin ist Florence Green (Emily Mortimer), eine Witwe mittleren Alters, die in einer kleinen, klammen Küstenstadt im Osten Englands lebt. Sie kauft ein seit Jahren leer stehendes, jahrhundertealtes Haus und richtet darin eine Buchhandlung ein.



Dummerweise hat sie es versäumt, Mrs. Violet Gamart (Patricia Clarkson) in ihre Pläne einzubeziehen. Diese fühlt sich für alles, was im Städtchen von öffentlichem Interesse ist, zuständig. Und einfach weil Florence im Old House eine Buchhandlung eröffnen will, findet nun Mrs. Gamart, das Haus wäre viel besser geeignet für ein Kulturzentrum. Zum Glück kämpft Florence nicht allein: Der Eigenbrötler Mr. Brundish (Bill Nighy) erweist sich als leidenschaft­licher Leser. Und ihn fragt Florence, ob es klug wäre, den skandalumwitterten Roman «Lolita» ins Sortiment aufzunehmen.



Der Film der katalanischen Regisseurin Isabel Coixet («The Secret Life of Words») beruht auf dem wunderbaren gleichnamigen Roman der englischen Autorin Penelope Fitzgerald. In ihrem Drehbuch entfernt sich Coixet öfter von der Vorlage (ganz besonders, was den Schluss betrifft). Aber sie hat Szenen erfunden, die filmisch sehr gut funktionieren. Und warum kommt uns die Stimme, die wir als Erzählerin aus dem Off hören, so bekannt vor? Der Abspann verrät es: Das ist Julie Christie («Doctor Zhivago»).



Überhaupt ist «The Bookshop» einer dieser Filme, die man unbedingt im Kino und im Original sehen sollte: Allein schon die Stimme von Bill Nighy in der Szene, da Mr. Brundish Mrs. Gamart die Leviten liest, ist einen Besuch wert. Zu kritteln gibt es wenig: Wenn Mrs. Gamart vor Wut ­Porzellan zerschmettert, wirkt sie allzu sehr wie Cruella de Vil, die Bösewichtin aus «101 Dalmatians». Und warum gibt es immer wieder verschwommene Bilder? Will uns Frau Coixet sagen, dass Erinnerungen trügen?



Zu vermelden ist auch noch eine Entdeckung: die 13-jährige Honor Kneafsey. Umwerfend gut spielt sie ein Mädchen, das Florence jeweils im Laden hilft, obschon es sich kein bisschen für Bücher interessiert. Wer hingegen Bücher mag, darf «The Bookshop» auf keinen Fall verpassen.



In diversen Kinos



(Züritipp)