Neues in den Zürcher Kinos

Niemand, der ein Kind erwartet, wünscht sich, dass es Trisomie hat oder autistisch ist. Was aber, wenn genau das passiert? Der neue Film von Fernand Melgar («Vol spécial») gibt einen intimen Einblick in das Leben mit behinderten Kindern.

Der Name Philosophenschule klingt fast hochtrabend, aber im Volksmund heisst die École de la rue des Philosophes tatsächlich so. Sie ist eine Sonderschule im Zentrum von Yverdon-les-Bains, die von Kindern zwischen 4 und 16 Jahren mit allen Arten von Behinderung besucht wird. «Was erwarten Sie von der Schule?», fragt einmal der Schulleiter ein Elternpaar. Die Antwort: «Alles!». (jum)



BurningVon Lee Chang-Dong, SKor 2018; 148 min.

Drama

Der Lieferjunge Jongsu wird in Seoul von der hübschen Haemi angesprochen, die ihn bittet, während einer Reise auf ihre Katze aufzupassen. Nach ihrer Rückkehr ist Haemi mit einem Ben zusammen und verschwindet kurz darauf, was Jongsu auf einen bösen Verdacht bringt.

Der Zeitlupen-Krimi «Burning» ist eine Meisterklasse der Geduld. Superexakte Schauspieler; Regisseur Lee Chang-Dong («Poetry») lässt die schlimmstmöglichen Vorstellungen wachsen, zeichnet ein Bild der Klassengesellschaft Koreas und fragt, wer heute Herr über die Illusionen ist – bis zum bösen Ende. (blu)



CapharnaumVon Nadine Labaki, Libanon 2018; 127 min.

Drama

Der zwölfjährige Zain steht vor Gericht: Er klagt seine Eltern an, weil die ihn auf die Welt gesetzt haben. Als vernachlässigtes Kind hat er auf den Strassen Beiruts vor allem für sich selber zu schauen. Doch dann nimmt er Reissaus und muss Verantwortung übernehmen, indem er für ein Kleinkind sorgt.

Die Filme der französisch-libanesischen Regisseurin Nadine Labaki spielten bisher in einem Coiffeursalon («Caramel») und einem imaginären Dorf («Et maintenant on va où?»). Jetzt filmte sie in Beirut direkt auf der Strasse, mit Laien. Ihre Geschichte ist zwar nicht ganz kitschfrei – aber die kleinen Protagonisten sind so stark, dass schon ein Blick in ihre Augen alles wettmacht. (ml)



Las HerederasVon Marcelo Martinessi, Paraguay 2018; 104 min.

Drama

Chiquita und Chela (Ana Brun) sind ein altes Paar und bewohnen eine Villa, die Chela geerbt hat. Diese ist stolz und verkauft lieber Erbstücke, als sich kein Dienstmädchen mehr zu leisten. Dann muss die verschuldete Chiquita ins Gefängnis, und Chela beginnt, im altersschwachen Mercedes noch ältere reiche Damen rumzukutschieren.

Martinessis erster Langfilm lebt von den Gegensätzen zwischen den Damen, für die Geld keine Rolle spielt, und den Frauen, mit denen Chela im chaotischen Gefängnishof konfrontiert wird. Zu Recht wurde Ana Brun an der Berlinale als beste Darstellerin ausgezeichnet und erhielt der Film den Silbernen Bären. (bod)



Robin HoodVon Otto Bathurst, USA 2018; 116 min.

Abenteuer

Der adelige Robin (Taron Egerton) muss zum Militärdienst, wird auf Kreuzzug geschickt wie die amerikanischen GI in den Irak, die Pfeilsalven fetzen durch die Luft wie MG-Garben. Nach der Rückkehr nach England sieht er sich den Schikanen des fiesen Sheriffs von Nottingham (Ben Mendelsohn) ausgesetzt, der ihm eine Lektion in modernstem Kapitalismus und Ausländerpolitik erteilt.

Das ist eine Teenager-Version von «Robin Hood», dreckig und finster und ohne jede Waldseligkeit. Otto Bathurst treibt die politische Agenda seines Films sehr weit, bevor er dann doch eher sinnlosem Actionterror verfällt. Revolution ist angesagt, ihre treibenden Kräfte sind Jamie Foxx als Little John und Eve Hewson als Maid Marian. (SZ)



SibelVon Guillaume Giovanetti und Çagla Zencirci, Tür 2018; 95 min.



Drama

Die stumme Sibel lebt in einem kleinen Dorf im Berggebiet an der türkischen Schwarzmeerküste. Dort gibt es zwar eine archaische Pfeifsprache, mit der sie sich verständigen kann, doch sie bleibt Aussenseiterin. Am wohlsten fühlt sie sich im Wald, wo sie den Wolf zur Strecke bringen will, vor dem sich alle fürchten. Eines Tages findet sie in der Wildnis einen verletzten Mann.

Das türkisch-französische Filmemacher-Paar Guillaume Giovanetti und Ça?la Zencirci erzählt eine mitreissende Emanzipationsgeschichte: Je härter die Dorfgemeinschaft ihre Regeln durchsetzen will, umso wilder regt sich in Sibel die Energie des Widerstands. (loe)



