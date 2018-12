Neues in den Zürcher Kinos

Der Junge muss an die frische LuftVon Caroline Link, D 2018; 100 min.

Tragikomödie

Das selbstbewusste Pummelchen Hans-Peter (Julius Weckauf) hat das Talent, Menschen zum Lachen zu bringen. Als seine Mutter depressiv wird, braucht er es dringend: Er singt und tanzt und blödelt um ihr Leben.



Das Komische ist bekanntlich eine ernste Sache. Wie ernst, davon erzählte Hape Kerkeling im Roman über seine Kindheit, den Oscar-Preisträgerin Caroline Link («Nirgendwo in Afrika») nun ganz wunderbar verfilmt hat. Liebevoll malt sie die Atmosphäre im Ruhrpott in den Sechziger- und Siebzigerjahren aus, mit «Bonanza» und Rex Gildo, Wirtschaftswunder und Sonntagsfahrverbot. (SZ)



Der kleine Drache Kokosnuss: Auf in den DschungelVon Anthony Power, D 2018; 80 min.

Kinderfilm

Zum ersten Mal fahren Feuer- und Fressdrachen zusammen in die Ferien. Für den Feuerdrachen Kokosnuss und den Fressdrachen Oskar ist klar: Ihre Freundin, Stachelschwein Matilda, muss mit. Als sie eine andere Drachenart treffen, verhält sich Oskar plötzlich komisch.



Kindgerecht erklärt Anthony Power, was hinter Oskars Problem mit den Fremden steckt. Doch nicht erst dann, als über dem Feriencamp stolz die Feuerdrachen-Fahne weht, fragt man sich, ob der Regisseur selbst richtig begriffen hat, was er vermitteln will. (SZ)



PuzzleDrama

Agnes (Kelly Macdonald) ist Mutter zweier erwachsener Söhne und gelangweilte Hausfrau in einem Vorort von New York. Als sie zum Geburtstag ein 1000-teiliges Puzzle geschenkt bekommt, entdeckt sie ihr Talent für das Spiel. Es wird für sie zu einer Obsession, die sie nach Jahren wieder in die Grossstadt führt.



Turtletaub, der vor allem als Produzent von Indie-Filmen wie «Little Miss Sunshine» bekannt ist, hat das Remake des gleichnamigen argentinischen Films mit wunderschönen, ruhigen Bildern und einer grossartigen Darbietung von Macdonald inszeniert. Ein wahrhaft berührender Film über den zögerlichen Weg einer Frau in die Unabhängigkeit. (msw)



Ramen ShopVon Eric Khoo, Sing 2018; 99 Min.

Drama

Masato (Takumi Saito) ist ein leidenschaftlicher Ramen-Koch in Japan. Als sein Vater stirbt, findet er einen Koffer mit Fotos und dem Tagebuch seiner längst verstorbenen Mutter – auf Chinesisch. Masato bricht auf nach Singapur, wo sich seine Eltern kennengelernt hatten, um herauszufinden, wer er ist und woher er kommt.



Wie es sich für einen Kulinarik-Film gehört, besitzt das richtige Rezept in «Ramen Shop» Zauberkräfte, heilt alle Wunden und überwindet die tiefsten Gräben. Die Familiengeschichte mag übertrieben sentimental inszeniert sein, umso faszinierender sind die Koch- und Essszenen: pure Magie mit Suppenhuhn und Knoblauch. (loe)



Three FacesVon Jafar Panahi, Iran 2018; 100 min.

Drama

Eine Videobotschaft hat den Regisseur Panahi erreicht. Sie ist bestimmt für Behnaz Jafari, einen Star unter den Schauspielerinnen des Iran. Wies aussieht, erhängt sich in dem kurzen Film eine junge Frau, weil sie selber Schauspielerin werden wollte, es aber nicht durfte. Erschüttert machen Jafari und Panahi sich auf die Suche nach der Toten und fahren ins karge Bergland, wo Uhren und Menschen sehr seltsam ticken.



Seit acht Jahren lastet auf Jafar Panahi («Taxi Teheran») ein Berufsverbot. Aber er hat nie aufgehört, Filme zu drehen, und wenns nicht so zynisch klänge, möchte man behaupten, die Schikanen hätten ihn erst recht kreativ gemacht: Origineller und subversiver als er dringt keiner vor zum Herzen iranischer Skurrilitäten und Finsternisse. (csr)

