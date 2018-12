Sex mit Seele

Laura fühlt sich asexuell, Tómas hat mit 13 sämtliche Haare verloren und fürchtet sich vor ­Berührungen, und Christian sitzt schwer behindert im Rollstuhl und kann sich aus eigener Kraft kaum bewegen. In einer Berührungstherapiegruppe bekommt ­Tómas die Aufgabe, Christians Gesicht, Christians Körper mit den Händen zu erkunden.



Der innere Widerstand ist enorm, auch bei den Zuschauern. Laura, äusserlich das, was man sich unter einer schönen, unabhängigen Frau um die 50 vorstellt, versucht mehr über ihr Begehren ­herauszufinden, dies in fast berührungslosen Begegnungen mit einem Callboy, einer Transfrau und einem ­Sexualtherapeuten.



Eine intime Spurensuche: «Touch Me Not». Video: YouTube/Xenix Film



Sie schaut zu, krümmt sich, und mit der Zeit bricht eine wilde Wut aus ihr heraus. Der Einzige, der offen über seine Gefühle und über seine sexuellen Wünsche reden kann, ist Christian, der sich ganz von der Idee von Sex als Konsumgut und medialer Fantasien gelöst zu haben scheint.



«Als Zwanzigjährige glaubte ich, alles über Intimität zu wissen.»Adina Pintilie, Regisseurin

Früher, als Zwanzigjährige, habe sie geglaubt, alles über Intimität zu wissen, so die rumänische Regisseurin Adina Pintilie. Jetzt wisse sie gar nichts mehr, sagt sie in ihrem halbdokumentarischen Film «Touch Me Not», für den sie an der Berlinale mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet wurde. Dabei bricht sie die Grenze zwischen dem, was vor und was hinter der Kamera ist, auf.



Man weiss nicht genau, ob die Schauspieler sich selbst spielen, und ob sie überhaupt spielen; immer wieder tritt Pintilie selbst ins Bild, weint, erzählt von bedrängenden Träumen. Damit macht sie klar, dass hier keine Freakshow gezeigt wird, dass die Position des Voyeurs keine Option ist. Vielmehr muss man sich auf eine Reise ins Unbekannte einlassen. Eine oft verstörende, aber gerade darin auch befreiende Erfahrung.



Houdini

Badenerstr. 173

16.20 Uhr, 20.40 Uhr

www.kinohoudini.ch



(Züritipp)