Sie erweckte Spider-Mans Welt zum Leben

Wenn sich im animierten Spider-Man-Film der Super­held durch die Strassenschluchten schwingt, so ist das spektakulär an­zusehen: Glas­fassaden, Neonlichter und enge Hinterhöfe sieht man da; ein moderner Graffiti-Stil mischt sich mit dem grobkörnigen Look alter Comic-Hefte.

Eine originelle Mischung. An diesen Bildern war auch eine Schweizer Künstlerin beteiligt: Jessica Rossier. Viele der Strassenzüge und Stadtansichten hat sie entworfen und gezeichnet. «Wir haben fast anderthalb Jahre daran gearbeitet», erklärt sie. ­Zusammen mit ihrem Mann, dem Genfer Bastien Grivet, leitet sie das Zeichenstudio Wardenlight; eine ihrer Spezialitäten sind Hinter­gründe für Videospiele und Filme.

1989 geboren, wuchs Rossier in einer kleinen Gemeinde in der Nähe von Montreux auf: «Mein Vater ist Kunstmaler und Grafikdesigner.» Kein Wunder also, dass sie selbst zu zeichnen begann und nach Genf an die Kunsthochschule ging. Dort lernte sie auch ihren späteren Mann kennen. «Wir waren von Anfang an das perfekte Duo», erzählt Rossier.

Ein Herz und ein Team

Die beiden begannen, sich für Game- und Filmdesign zu interessieren, was sich schlecht mit der traditionell ausgerichteten Schule vertrug. «Genau gesagt, wurden wir raus­geworfen», sagt Rossier und lacht. Also mussten sich die zwei selbst beibringen, was es für Gamedesign und Filmdesign braucht oder wie man am Computer und auf dem Tablet zeichnet. «Wir stellten jede Menge Bilder ins Internet und fanden so schliesslich unseren ersten Kunden.»

Als Bastien Grivet ein Jobangebot in Frankreich erhielt, zog das Paar in die Nähe von Montpellier. Dort gründeten sie 2013 das Wardenlight Studio. Die beiden arbeiteten in der Folge für den französisch-kanadischen Fantasyfilm «Upside Down» oder entwarfen Werbematerial für «Independence Day: Resurgence». Für das Computerspiel «Call of Duty: Black Ops III» zeichneten sie Fahrzeuge – sowie ein futuristisches Zürich aus dem Jahr 2065.

Strasse von New York: Eine Skizze von Jessica Rossier.

Zu «Spider-Man: Into the Spider-Verse» wurden Rossier und Grivet schon hinzugezogen, als das Filmteam noch nach dem richtigen Stil suchte. «Unsere Vorgabe war es, etwas Neues zu finden», sagt Rossier. An den Hintergründen arbeiteten ungefähr zehn Künstler, man tauschte sich über Skype und Mail aus, arbeitete eng mit jenen zusammen, die die Figuren entwarfen. Dank dem Internet kooperierten Kreative aus aller Welt.

Grundlage für Rossier und Grivet waren Referenzfotos, die man ihnen aus New York schickte. Zudem kannte das Paar die Stadt aus eigener Ansicht; «wir waren selbst schon dort», sagt Rossier. Am Ende dieses langen Entwicklungsprozesses stand die Mischung aus Comic-Heft-Elementen und Graffiti-Stil.

Und welches Verhältnis hatte Rossier vor dem Projekt zu Spider-Man? «Ich habe natürlich die Realfilme gesehen», sagt sie. Vor ein paar Jahren hat sie auch angefangen, Comics zu lesen – mit dem Ziel, Englisch zu lernen. Allerdings las sie nicht die Abenteuer von Spider-Man, gibt Jessica Rossier zu, sondern die von Batman.

