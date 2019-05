«Sie ist eine Killerin, ich mag sie»

Waren Sie schon einmal so böse wie in «Greta»?

Nein. Als ich das Drehbuch erstmals las, dachte ich: Das ist wirklich ein Monster. Ich habe schon einige Personen gespielt, die so bezeichnet wurden, aber damit war ich nie einverstanden. Hier bin ich es.



Greta geht weiter als alle andern.

Es gibt nichts Gutes an dieser Frau. Und doch ist da einiges, was sie liebenswert macht. Ihre Einsamkeit, die Musik, die sie liebt, die Grossstadt, die ihr Leben kompliziert macht. Aber sie ist eine Killerin. Punkt. Ich mag sie.



Tatsächlich?

Die Figur, ja. Die Person natürlich nicht. Die Stärke des Films ist, dass man sich wirklich nicht vorstellen kann, zu was sie fähig ist. Man denkt, vielleicht ist alles nur ein Missverständnis. Aber nein. Sie tötet ja nicht nur. Sie macht das auf ­spezielle, schreckliche Art. Es tut mir leid. (lacht)



«Uff, hätte ich das nicht sagen dürfen?»Isabelle Huppert

Sie ist aber auch witzig.

Ja, als wir in Dublin drehten, sah ich zu­fälligerweise die alte Stephen-King-Verfilmung «Misery» in einem Reprisenkino, mit Kathy Bates. Sie ist grossartig darin, und ich habe sie mir ganz heimlich zum Vorbild genommen: Eine Mörderin muss, jedenfalls gegen aussen, keine verbitterte, verhärmte Frau sein.

Moment mal, Sie filmten diesen New-York-Film in Irland?

Uff, hätte ich das nicht sagen dürfen? Es stimmt, die Innenaufnahmen entstanden in der Heimat von Regisseur Neil Jordan. Die Aussenaufnahmen wurden in Toronto gedreht. All das zusammen ergab dann New York. Eine Frage der Kosten.



Isabelle Huppert spielt eine gestörte Killerin: «Greta». Video: YouTube/AscotElite

Normalerweise spielen eher Männer solche Killer.

Das war ausschlaggebend für mich. Es ist ja ein Film über drei Frauen, jede ist auf ihre Art stark. Die Männer haben nicht viel zu bestellen. Sonst sind sie bald mausetot.



«Vielleicht bin ich etwas naiv, aber ich habe einfach Freude daran, in die Tiefen des menschlichen Seins vorzudringen.»Isabelle Huppert

Es gibt eine fantastische Szene, in der Sie lächelnd und selbstvergessen durchs Zimmer tanzen, bevor Sie morden.

Mochten Sie die? Sie ist sehr speziell. Wir haben verschiedene Dinge ausprobiert, letztlich wurde die extremste Variante genommen. Beim Spielen habe ich gedacht, es könnte doch des Guten zu viel sein. Aber die Aussage ist klar: Je schrecklicher der Film ist, desto fröhlicher wirkt Greta.



Sie werden, weil Sie solche Rollen spielen, gerne als furchtlos beschrieben. Sind Sie das?

Ich verstehe schon, wieso die Leute das sagen, denn ich habe tatsächlich keine Angst, sogenannte gewagte Rollen zu spielen wie in «Elle» oder «La pianiste». Aber eigentlich ist das ein grosses Missverständnis.



Inwiefern?

Was heisst schon Furcht? Vielleicht bin ich etwas naiv, aber ich habe einfach Freude daran, in die Tiefen des menschlichen Seins vorzudringen. Es ist ja nicht wirklich gefährlich, eine Mörderin zu spielen. Im Gegenteil, das geht ganz leicht. Da muss ich viel weniger von mir selber offenbaren als in einer Liebesgeschichte.



