Sie tut alles, um den Schein zu wahren

Sie leben in einer Villa, haben ein Dienst­mädchen, einen Mercedes, und sie sind seit über dreissig Jahren ein Paar: Chela (Ana Brun) und Chiquita (Margarita Irun). Doch es mangelt an Geld, und so müssen sie Erbstücke versilbern, die von unsympathischen Damen begutachtet werden, die durchs Haus paradieren. Dann kommt Chiquita ins Gefängnis: Sie habe die Bank betrogen, heisst es. Wissen darf das niemand, schliesslich gehören die beiden Frauen ja zur Oberschicht.



Als Chela daheim die Decke auf den Kopf fällt, beginnt sie, in ihrem klapprigen Mercedes alte Damen aus ihrer Bekanntschaft herumzu­kutschieren. Ist das eine gute Idee, zumal Chela keinen Führerschein besitzt? Und wie wirkt sich das auf ihr Selbstwertgefühl aus, dass sie, die Villenbesitzerin, nun wie eine Dienstbotin auf einem Bänkchen warten muss, bis ihre Kundinnen beim Kartenspielen ihr Geld verprasst haben? Immerhin lernt Chela dabei auch die viel jüngere Angy (Ana Ivanova) kennen, deren Geschichten von flotten Dreiern in Chela verschüttete Gefühle wecken.



Eine alte Dame muss als Taxichauffeurin arbeiten: «Las Herederas». Video: YouTube/canalnuevaerafilms



Der erste Spielfilm des paraguayischen Regisseurs und Drehbuchautors Marcelo Martinessi handelt von Frauen, die gefangen sind – von Konventionen einerseits, aber im Falle Chiquitas auch ganz konkret. Wenn Chela im Gefängnis zu Besuch kommt, stellt ihre Lebenspartnerin geradezu stolz die Mitgefangenen vor: Die so edel wirkende Dame da drüben hat ihren Mann umgebracht, und die da ist eine Messerstecherin.



Wie Chela sich zwischen dieser Welt der Ärmsten und der Welt der Reichen bewegt, macht den Reiz von «Las herederas» aus. Der Film erhielt in Berlin den ­Silbernen Bären, und Ana Brun wurde als beste ­Darstellerin ausgezeichnet.



(Züritipp)