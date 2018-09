Tochtersuche per Computer

Aneesh Chaganty machte früher Werbung für Google, dabei lernte er etwas Wichtiges. Bei Google sei es immer darum gegangen, Emotionen reinzubringen: «Der Zuschauer sieht, wie eine Taste gedrückt wird, und dabei soll ihm das Herz aufgehen.»

Chaganty, den wir auf der Cine-Europe-Messe in Barcelona sprachen, gelang 2014 das Kunststück, einen rührenden Kurzfilm für Google-Glass-Brillen zu drehen. Der gefiel auch Timur Bekmambetov. Der Produzent hatte mit dem Horrorfilm «Unfriended» (2015), in dem abendfüllend geskypt wird, einen Überraschungserfolg gelandet. Seither ist er spezialisiert auf Filme, die auf Desktops spielen (die Fortsetzung «Unfriended: Dark Web», der Isis-Rekrutierungsthriller «Profile»).

Video: YouTube/Sony Pictures Entertainment

In diesen Filmen googeln sich Figuren ihre Finger wund, während sie gleichzeitig über Facetime telefonieren, sich durch auf­ploppende E-Mails arbeiten und iMessages beantworten. Was das soll? Chaganty sagt: «Die Menschen verbringen ihr Leben fast nur noch vor dem Bildschirm. Als Filmemacher stellt sich die Frage, wie man damit künstlerisch umgeht.»

Darüber zerbrach er sich den Kopf, als ihn Bekmambetov beauftragte, einen Desktop-Film zu entwickeln. In «Searching» verschwindet ein Teenagermädchen (Michelle La), ihr Vater (John Cho) sucht auf ihrem Laptop nach Hinweisen. Während er mit der Kommissarin (Debra Messing) videotelefoniert, klickt er sich durch die Social-Media-Profile der Tochter und stellt fest, wie wenig er von ihr weiss.

Er habe, so Chaganty, von zwei Leuten erzählen wollen, die auf allen Kanälen miteinander vernetzt seien, aber zwischenmenschlich «disconnecten». Damit kommen die Emotionen rein. Mit dem Vater fiebert man mit. Konstruiert wirkt nur das letzte Drittel, wo der Drang zum Thriller überhandnimmt. Chaganty hätte früher Schluss machen sollen, so wären ihm beim Dreh auch ein paar Überstunden erspart geblieben. Die Computer, vor denen die Schauspieler sassen und auf denen Dutzende Programme gleichzeitig liefen, stürzten nonstop ab. Es sei zum Verzweifeln gewesen, so der Regisseur: «iMacs sind nicht gemacht für so einen Film. Alle anderthalb Stunden verloren wir 15 Prozent des Materials.»

Seinen nächsten Film hat Chaganty schon im Kopf. Darin soll es nur eine kurze Szene geben, in der eine Figur ins Internet muss – aber der Computer ist offline.

In diversen Kinos

Siehe «Filme nach Alphabet»

Weitere Desktopfilme – Eine Auswahl

NoahVon Patrick Cederberg und Walter Woodman, Ka 2013, 18 min.

Ein Teenager spricht über Skype mit seiner Freundin. Gerade, als sie ihm etwas wichtiges sagen will, bricht die Verbindung ab -- mit schlimmen Folgen. Der kanadische Kurzfilm bringt das Social-Media-Verhalten Jugendlicher witzig und frech auf den Punkt. Auch wenn es schon vorher einzelne Filme gab, die mit den Elementen eines Desktopfilms spielten, so war «Noah» doch der erste Vertreter, der das Genre auf den Punkt brachte und konsequent nutzte. (ggs)

Video: YouTube/TIFF Originals

UnfriendedVon Levan Gabriadze, USA 2014, 83. min.

Ein paar Teenager unterhalten sich auf Skype und Facebook. Seltsam ist nur dieser Unbekannte, der ihr Netzwerk kapert und sich als eine verstorbene Freundin ausgibt. Die junge Frau hat sich umgebracht, nachdem ein peinliches Video von ihr im Internet kursiert ist. Dafür macht der Unbekannte nun ihre Kameraden verantwortlich. Eine knappe Million kostete der Film, weltweit spielte er über sechzig Millionen ein. Mit diesem Überraschungserfolg brachte «Unfriended» das Genre dem Mainstream nahe. Produzent Timur Bekmambetov hat seither eine ganze Reihe weiterer Desktopfilme in Planung. Dass «Unfriended» unbeholfen inszeniert ist, voller Unglaubwürdigkeiten und Klischees steckt, tut da kaum etwas zur Sache. (ggs)

Video: YouTube/Universal Pictures

Transformer: The PremakeVon Kevin B. Lee, USA 2014, 26 min.

Dieses Essayvideo nimmt das Science-Fiction-Spektakel «Transformers: Age of Extinction» zum Anlass, um sich kritisch mit den Mechanismen der Hollywood-Industrie auseinanderzusetzen. Grundlage sind Fanvideos aus dem Internet, die die Dreharbeiten der Grossproduktion zeigen und die massive Werbekampagne festhalten. Vor allem wird offensichtlich, wie wichtig die sozialen Medien für das moderne Marketing geworden sind -- und wie bereitwillig sich der Durchschnitts-User dafür einspannen lösst. (ggs)

Video: YouTube/TFPremake

Unfriended: Dark WebVon Stephen Susco, USA 2018, 92 min.

Einige Freunde, die über Videochat verbunden sind, legen sich mit blutrünstigen Leuten aus dem Darknet an -- dem unregulierten Teil des Internets. Der Trailer lässt vermuten, dass «Unfriended: Dark Web» ebenso unfreiwillig komisch ist wie der erste Teil. Ob der Film bei uns in den Kinos kommt, ist allerdings fraglich, denn in den USA hat er seit dem Kinostart im Juli nur knapp zehn Millionen eingespielt. (ggs)

Video: YouTube/Universal Pictures UK

Profile (2018)Von Timur Bekmambetov, USA/GB/RUS/Zyp 2018, 105 min.

Nachdem er die «Unfriended»-Filme und «Searching» produzierte, hat der kasachische Filmemacher Timur Bekmambetov («Wanted») nun selbst einen Desktopfilm gedreht. «Profile» erzählt von einer englischen Journalistin, die sich als zum Islam konvertierte Frau ausgibt, um undercover in den Propaganda-Netzwerken des IS zu ermitteln. Dabei verliebt sie sich tatsächlich in einen Rekrutierungs-Agenten. Der Film lief an der letzten Berlinale in der Panorama-Sektion und hat dort den Publikumspreis gewonnen. (ggs)

Video: YouTube/Berlinale - Berlin International Film Festival

(Züritipp)