Was dem neuen «Lion King»-Film fehlt

Seit ein paar Jahren ist Disney damit beschäftigt, alle alten Zeichentrickfilme als Realfilme neu aufzulegen. Jetzt ist «The Lion King» von 1994 dran. Das Remake folgt dem Original weitgehend, zum Teil bis in einzelne Einstellungen hinein. Die Treue dem Original gegenüber geht so weit, dass Mufasa, der alte König der Löwen, auch in dieser Version von James Earl Jones gesprochen wird.

Die Geschichte ist also bekannt: Mufasa herrscht als gütiger König über die Tiere der Savanne, da fällt er einem Mordkomplott seines Bruders Scar (Stimme: Chiwetel Ejiofor) zum Opfer. Mufasas Sohn Simba (Stimme: Donald Glover) flieht ins Exil, kehrt aber schliesslich zurück, um den Tod seines Vaters zu rächen.

Simba alterte schlecht

Dabei fällt auf, dass die Handlung nach 25 Jahren schlecht gealtert ist, in den Geschlechterbildern zum Beispiel: Obwohl die junge Löwin Nala (Stimme: Beyoncé) eindeutig kompetenter und mutiger ist als der Waschlappen Simba, steht keine Sekunde lang infrage, dass er das Rudel führt. Die Begründung, dass das in der Natur halt so sei, greift hier nicht – reale Löwen sind zwar tatsächlich keine Feministen, aber normalerweise führen sie auch keine Musicalnummern auf.

Dafür werden die Hyänen wieder völlig zu Unrecht als bösartige, minderwertige Kreaturen abgestempelt, dabei sind das wunderbar interessante Tiere – deren Rudel zudem im Matriarchat organisiert sind. So liegen die Sympathien eher bei der geschmähten Hyänenchefin Shenzi (Florence Kasumba) als bei Mufasa und Co.

Emotionslose Animation

Das Neue am Remake beschränkt sich darauf, dass der ausdrucksstarke Zeichentrickstil fallen gelassen wird, um einem steifen Pseudorealismus Platz zu machen. Die Viecher sprechen so menschlich und gefühlvoll wie im Original, schauen aber so ausdruckslos wie echte Tiere drein. Wenn da der kleine Simba um seinen Vater weint, sieht man ihm die Trauer gar nicht an. Dieser Kontrast zieht sich durch den gesamten Film.

Das Abenteuer vom König der Löwen: das Disney Remake. Video: YouTube/Disney Schweiz

Künstlerisch sind Disneys Realfilm-Remakes misslungen, was ihrem finanziellen Erfolg aber keinen Abbruch tut: «Aladdin», der noch immer in den Kinos läuft, hat bisher fast 1 Milliarde eingespielt. Zum Remake von «Mulan» gibt es bereits einen Trailer, und eine Neuverfilmung von «The Little Mermaid» geht bald in Produktion.

