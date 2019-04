Wehmut zum Finale der Helden

Wir erinnern uns: Spider-Man (Tom ­Holland) zerbröselte am Ende von «Avengers: Infinity War» (2018) zu Staub. Mit diesem Schicksal war der junge Held allerdings nicht allein. Nachdem der Superbösewicht Thanos (Josh Brolin) in den Besitz aller sechs Infinity-Steine kam und sie sich an seinen Handschuh steckte, radierte er mit einem Fingerschnippen die Hälfte aller Lebewesen des Universums aus.

Die traumatischen Folgen sehen wir jetzt, in «Avengers: Endgame»: Einer der überlebenden Helden hat sich in den Alkohol geflüchtet, ein anderer leitet Selbsthilfegruppen, glaubt aber von den eigenen Durchhalteparolen kein Wort. Kurz: Die Lage ist übel, und es braucht schon einen Zufall – es ist eine Ratte, die in einem Lager­haus ein ausrangiertes Gerät aktiviert –, damit sich die desolaten Helden nochmals aufzurappeln wissen.

Endgame: Die Avengers auf Abschiedstour. Video: YouTube/Marvel Switzerland

Was das Regiegespann Anthony und Joe Russo in der Folge auffährt, sollte man aufgrund hochgradigen Spoileralarms nicht verraten. Alles, was man sagen kann, ist, dass die Quantenrealiät, wie sie Ant-Man (Paul Rudd) erforschte, eine wichtige Rolle spielt bei der abermaligen Hetzjagd durch Raum und Zeit.

Das Marvel Cinematic Universe, das 2008 mit «Iron-Man» begann, findet damit elf Jahre und drei Phasen später zu einem vorläufigen Schlusspunkt. «Avengers: Endgame» ist ein Spektakel, das mit gut dosierter Action, Witz und Wehmut aufwartet. Zahlreiche Stars (darunter Natalie Portman oder Robert Redford) schauen nochmals kurz rein, bevor sich am Ende fünf Helden mit ihrer Unterschrift endgültig abmelden. Auch Spider-Man? Nein, der wird zurückkehren. Für Juli ist ja bereits der nächste Marvel-Film angekündigt – der Titel lautet «Spider-Man: Far from Home».

