«Wir haben dem Tod ins Gesicht gelacht»

Haben Sie diesen Film über die 90er-Jahre jetzt realisiert, weil die Zahl der HIV-Erkrankungen auch in Europa wieder zugenommen hat?

Ich würde gerne mit Ja antworten, aber das wäre nicht ehrlich. Denn eigentlich wollte ich schon immer einen Film zum Thema machen. Es hat so lange gedauert, weil ich es nicht ver­masseln wollte: Schliesslich geht es darin um mein eigenes Leben und das meiner Freunde.

Sie waren Teil der Aidsbewegung.

Ich begann Mitte der 80er-Jahre mit der Filmschule in Paris. Als ich sie beendet hatte, war die Epidemie überall und hinderte mich als ­jungen Homosexuellen daran, das Leben zu ­führen, das ich mir erträumt hatte. Meine Aus­bildung half mir da auch nicht weiter.

Wieso nicht?

In der Schule wurde die Nouvelle Vague vergöttert. Das war ein Kino der Heterosexuellen und der Gesunden. Wenn jemand starb, dann durch eine Revolverkugel. Uns Schwulen wurde dagegen täglich gesagt: Wenn du weiter dein normales Leben führst, wirst du sterben. Das kam mir vor wie ein Bombengeschwader, das immer näher rückt. Ich musste etwas unternehmen. So kam ich zur Act-Up- Bewegung, die in Paris nach dem New Yorker Vorbild gegründet worden war.

Was fanden Sie dort?

Ein Gefühl, dass die Epidemie nicht uns im Griff hat, sondern wir sie in den Griff bekommen können. Die wöchentlichen Versammlungen wurden zum Ort, wo man über alles sprechen konnte. Da wurde gestritten, geweint, aber auch gelacht. Dem Tod ins Gesicht gelacht, wenn Sie so wollen. Als Bewegung war das sicher hilfreich.

Wie wussten Sie, dass die langen Diskussionen auch als Film funktionieren würden?

Wohl gerade aus dieser Erfahrung. Als ich an die erste Versammlung von Act Up ging, war das wie der Eintritt in ein Paralleluniversum.

«Im Leben und in den Filmen: Wer alles versteht, ist in meinen Augen ein Idiot. Oder ein Wichtigtuer.»

Als Aussenstehender versteht man aber nicht immer, was dort gesprochen wird.

Aber das ging mir als Insider ja auch so! Als ich das erste Mal in diesem Diskussionssaal sass, kam es mir fast wie ein Theater vor. Ich schaute, staunte, versuchte einzelne Aussagen der Geheimsprache ein­zuordnen. Genau das aber gefällt mir, im Leben und in den Filmen: Wer alles versteht, ist in meinen Augen ein Idiot. Oder ein Wichtigtuer.

Gibt es andere Aidsfilme, die wichtig waren für Sie?

«Philadelphia»! Dieses Drama ist zwar mit meinem Film überhaupt nicht vergleichbar. Aber es war wichtig für uns, weil sich in den USA bereits 1993 das Starkino mit Tom Hanks und Denzel Washington mit dem Thema beschäftigte. In Frankreich gab es nichts Gleichwertiges.

Ihr Film ist jetzt ebenfalls ein Erfolg. Was bedeutet der Titel genau?

«120 battements par minute» bezieht sich auf das Tempo der House-Musik, zu der wir damals tanzten. Und es gibt weitere Assoziationen, die ich schön finde: Zum Beispiel das Herz, das schneller schlägt, wenn man verliebt ist. Aber auch, wenn man Angst hat.

