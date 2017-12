Zum Festen ins Kino gehen

C‘est la vie – Le sens de la fête

Von Olivier Nakache und Eric Toledano, F 2017; 117 Min.

Max (Jean-Pierre Bacri) betreibt seit 30 Jahren eine Catering-Firma. Da in seinem Team Abnutzungserscheinungen sichtbar werden, steht sein aktueller Auftrag, die Organisation einer Hochzeit, von Anfang an unter keinem guten Stern. Und dann wird auch noch das Essen schlecht. Das Team von «Les intouchables» versucht sich an einer pfeilschnellen Stresskomödie. Aber trotz eines gut aufgelegten Darstellerensembles und quirliger, jazziger Musikuntermalung will keine rechte Screwball-Stimmung aufkommen. Das Drehbuch ist genauso streng durchgetaktet wie die Hochzeitsfeier und lässt den Figuren kaum Raum zum Atmen. (foe)

Arthouse Le Paris, Stadelhofen; Do 28.12. bis Mi 3.1. täglich 12.15 Uhr im Lunchkino.

So 31.12., 21 Uhr Vorpremiere im Riffraff.



Madame

Von Amanda Sthers, F 2017; 91 Min.

Weil eine Dame am Tisch fehlt, zwingt die reiche Amerikanerin Anne (Toni Collette) ihr Dienstmädchen Maria (Rossy de Palma), sich bei einer Dinnerparty als Freundin der Familie auszugeben. Dabei verliebt sich ein erfolgreicher Kunsthändler in die spanische Migrantin, und eine Romanze wie aus dem Märchen beginnt. Anne tut alles, um dem Glück ein Ende zu bereiten. Was als harmlos-vergnügte Komödie beginnt, wandelt sich ganz allmählich zu einer bitterbösen Analyse der Klassengesellschaft. Weil der Film das grossbürgerliche Leben so glanzvoll inszeniert und weil Maria auch das Herz der Zuschauer im Sturm erobert, tut das richtig weh. (loe)

Arthouse Piccadilly, Houdini



Babette’s Feast

Von Gabriel Axel, DK 1987; 103 Min.

Nach dem Niederschlag der Pariser Kommune flüchtet Babette (Stéphane Audran) nach Dänemark, in ein kleines Fischerdorf. Sie kommt als Köchin bei zwei älteren Schwestern unter. Da die protestantische Gemeinde Wert auf ein enthaltsames Leben legt, richtet die Fremde Tag für Tag ganz einfache Speisen her. Als sie aber im Lotto gewinnt, bittet sie die Schwestern darum, ein Festmahl nach französischer Tradition ausrichten zu dürfen. Angesichts der Vorbereitungen wird es den Dorfbewohnern mulmig -- da werden ein riesiger Ochsenkopf angeliefert, ein Käfig mit Wachteln oder sogar eine lebendige Riesenschildkröte. Am Ende gibt es ein Mahl, bei dem nicht nur der Gemeinde die Augen übergehen, sondern auch dem Publikum. (ggs)

Filmpodium, Nüschelerstr. 11; Sa 30.12., 15 Uhr.



Indiana Jones and the Temple of Doom

Von Steven Spielberg, USA 1984; 118 Min.

Am Neujahrstag veranstaltet das Xenix einen Marathon mit allen vier «Indiana Jones»-Filmen. Auch zum x-ten Mal wieder unterhaltsam; nur den letzten Teil kann man unbekümmert auslassen. Jedenfalls: Wer würde bei den Stichworten Indiana Jones und Essen nicht an das Gastmahl in «The Temple of Doom» denken? Lebende Babyschlangen, gebratene Hirschkäfer, eine Suppe mit Augäpfeln – und zum Nachtisch Affenhirn auf Eis. Ein deutliches Zeichen, dass es im Palast des Maharadschas nicht mit rechten Dingen zugeht. Indiana Jones (Harrison Ford) hat es zusammen mit seinem jugendlichen Sidekick und einer Nachtklubsängerin dorthin verschlagen, weil sie nach verschwundenen Kindern und nach magischen Steinen suchen. (ggs)

Xenix, Kanzleiareal; Mo 1.1., 15.30 Uhr («Indiana Jones»-Marathon ab 13 Uhr).