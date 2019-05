Das hat gerade noch gefehlt

Das hat man so noch nie gesehen: Bei einer Keilerei im Bauch eines Ozeandampfers wird dieser vom Sturm so heftig auf die Seite gelegt, dass die Kabinentüren nicht mehr senkrecht stehen, sondern waagrecht liegen und die Kämpfenden über sie hinwegkollern.

Eine Sequenz von unglaublicher Dynamik, und es wird einem ganz blümerant, wenn man sich in Erinnerung ruft, dass «Missing Link» ja ein im Stopptrickverfahren gedrehter Puppenfilm ist: Für jede Sekunde Film sind 24 Einzelbilder vonnöten. Wie lange müssen die Animatorinnen und Animatoren also für diese turbulente Sequenz geackert haben?

Einmal um die Welt, um Yeti zu finden: «Missing Link». Video: YouTube/Praesens - Film

Produziert wurde der Film von Laika Entertainment, dem Studio, das an so bedeu­tenden Animationsfilmen wie «Corpse Bride» und «Coraline» beteiligt war. Für Regie und Drehbuch von «Missing Link» zeichnet Chris Butler verantwortlich, der in beiden Funktionen schon bei «ParaNorman» mitgewirkt hatte. Der Plot ist relativ simpel: Der Forscher Sir Lionel Frost (Stimme: Hugh Jackman) will die Existenz mythischer Wesen wie des Loch-Ness-­Ungeheuers und des Missing Link, des Bindeglieds zwischen Affe und Mensch, bewei­sen und dafür endlich in einen exklusiven Club aufgenommen werden.

Um das zu verhindern, hetzt Lord Piggot-Dunceby (Stimme: Stephen Fry), der von Evolution so wenig hält wie von Emanzipation, Frost einen Killer auf den Hals. Es gelingt dem Forscher, in den USA ein Missing Link (Stimme: Zack Galifinakis) aufzuspüren. Dies ist das Letzte seiner Art und entsprechend einsam. Es hat aber gehört, dass es in Tibet eine Art Verwandte gebe, und Frost verspricht ihm, es dorthin zu bringen.

Begleitet werden die beiden von der tapferen Forscherwitwe Adelina Fortnight (Stimme: Zoe Saldana). Die Standbilder von «Missing Link» vermitteln nur einen müden Abklatsch von dessen Pracht: Da knallen die Farben, dass es eine Lust ist, und vor allem gibt es hier so verrückte Perspektiven, wie man sie aus Puppentrickfilmen sonst nicht kennt.

Wer kann, sollte sich diesen Film über das Dazu­gehörenwollen und wahre Freundschaft unbe­dingt in der Originalversion ansehen: Die Sprecherinnen und Sprecher sind durchwegs grossartig, wobei Emma Thompson besonders erwähnt sei: Sie verleiht der Herrscherin des Tales Shangri-La die Upper­-Class-Borniertheit, die in der Brexit-Debatte gerade wieder so oft dominiert.

In diversen Kinos

(Züritipp)