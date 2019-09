«Das Kino half mir»

Wie waren die Dreharbeiten mit Catherine Deneuve?

Ich habe ja schon mit einigen Grössen gearbeitet. Aber bei ihr war ich tatsächlich erstmals nervös. Sie nimmt so viel Raum ein.

Zieht sie alle Aufmerksamkeit auf sich?

Das dachte ich zuerst auch. Aber eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Sie ist sehr generös. Ich denke, das ist so, weil sie alles gesehen hat, zum Beispiel hat sie schon sieben Filme mit Regisseur André Téchiné gedreht. Die verstehen sich blind. Deswegen kann sie sich darauf konzentrieren, andern zu helfen.

Perfekt gefilmt: Catherine Deneuve in «L’adieu à la nuit». Video: YouTube/Xenix Film

Sie selber drehten auch schon das zweite Mal mit Téchiné. Er sagt, Sie hätten sich verändert seit «Quand on a 17 ans».

Das stimmt wohl. Mit 17 war ich noch ein pubertierender Jüngling. Jetzt gehe ich den Beruf vorsichtiger an, gebe acht, dass ich weniger an Grenzen stosse. Ich musste früher vieles mit Emotionen kompensieren, weil ich noch kein guter Schauspieler war. Das war gefährlich, weil es selbstzerstörerisch war.

Sie haben Ihre erste Rolle ja bereits 2008 in Ursula Meiers «Home» gespielt.

Ja, aber das war wirklich nur ein Spiel für mich. Ab und zu drehte ich Filme, aber was aus mir werden sollte, wusste ich nicht. Es gab Phasen, wo ich ziemlich verloren war. Das Kino hat mich damals vom Schlechten abgehalten.

Vom Schlechten? Ich machte Blödsinn, verkehrte mit den falschen Leuten. Das Kino hat mir die Chance gegeben, da ­rauszukommen, auch aus der kleinen Schweiz wegzugehen. Da wusste ich langsam, dass es mein Beruf werden könnte.

Wie haben Sie sich auf diese Rolle vorbereitet?

Ich wollte wissen, was in der Figur steckt, was sie fühlt. Das war aber in diesem Fall schwierig, weil der junge Alex so verschlossen ist. Der scheint wirklich nichts von sich preiszu­geben. Es gibt ein paar Momente mit der Grossmutter, die mir halfen. Und ein paar mit den Pferden auf dem Hof.

Sie scheinen gut mit Tieren umgehen zu können.

Ja, das Pferd, das ich im Film betreue, ist sogar mein eigenes. Ich drehte zuvor den Film «Continuer» von Joaquim Lafosse, eine Mutter-Sohn-Geschichte. Da arbeiteten wir intensiv mit Pferden, und meines war mir so ans Herz gewachsen, dass ich es kaufen und in die Schweiz bringen konnte. Damit es ebenfalls bei Téchiné mitspielen durfte, musste ich viele Formulare ausfüllen. Aber am Ende hat es geklappt. Einmal einen Western zu drehen, wäre ein Traum.

Das wäre dann also ein englisch­sprachiger Film?

Ja, aber um ganz sattelfest zu sein, muss ich meine Sprachkenntnisse noch verbessern.

Im neuen Film Ihrer Mentorin Ursula Meier, den sie in den USA dreht, sind Sie nicht dabei?

Nein. Ich habe ihr gesagt, ich würde auch als Statist auftreten, aber es gab nichts für mich. Ich bin sicher, dass wir wieder zusammenarbeiten werden. Sie ist immer noch die Regisseurin, mit der ich mich am stärksten verbunden fühle.

Arthouse Movie

Nägelihof

25.9. bis 2.10.

13:30 Uhr, 18:20 Uhr, 20:45 Uhr

www.arthouse.ch