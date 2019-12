Das läuft neu im Kino

Adam

Drama von Maryam Touzani, F/Mar/B 2019, 98 min.

In Casablanca findet die hochschwangere, fröhliche Samia bei der verwitweten, leicht vergrämten Abla und ihrer achtjährigen Tochter Unterschlupf. Fortan hilft Samia Abla bei der Herstellung und dem Verkauf von Backwaren. Dabei kommen sich die zwei Frauen näher.

Die Welt wird hier in wunderschönen Bildern mit saftigen Farben eingefangen, und die aufkeimende Freundschaft zwischen den Frauen bekommt viel Raum. Dadurch können die Schauspielerinnen ihre Fähigkeiten in feinen Nuancen ausleben. Jede Minute dieses Filmes ist eine wahre Freude. «Adam» lief in Cannes in der Sektion «Un certain regard». (msw)

Deux moi

Tragikomödie von Cédric Klapisch, F 2019; 110 min.

Paris. Mélanie (toll: Ana Girardot) und Rémy (François Civil) sind Nachbarn, starren in die Nacht, Balkon an Balkon, ohne voneinander zu wissen. Unten rauscht der Zug vorbei, die beiden hadern mit ihrem (Single-)Dasein.

Das ist ein feiner Film über den Alltag zweier Anfangdreissiger in einer Grossstadt, unaufgeregt und situationskomisch. Nebenrollen spielen Tinder, ein weisses Büsi, ein Tanzkurs. Und natürlich Paris. Cédric Klapisch («L’auberge espagnole») unterhält damit bestens. Der Schluss ist verschenkt, doch der nächste Paris-Besuch fest vorgenommen. (aka)

The Invisible Life of Eurídice Gusmão

Drama von Karim Aïnouz, D/Br 2019; 139 Minuten

Rio de Janeiro in den 50ern – die Schwestern Eurídice (Carol Duarte) und Guida (Júlia Stockler) sind unzertrennlich. Pianistin Eurídice träumt davon, am Wiener Konservatorium aufgenommen zu werden, Guida brennt mit einem Matrosen durch. Als die verlorene Tochter hochschwanger und allein zurückkehrt, verstösst sie der Vater, verheimlicht das aber ihrer Schwester. Jahre später leben die Frauen im gleichen Viertel, ohne voneinander zu wissen.

In Cannes in der Kategorie «Un Certain Regard» ausgezeichnet, skizziert der brasilianische Regisseur Karim Aïnouz ein ebenso lebensfrohes wie tieftrauriges Melodrama zweier Schwestern, die sich den Regeln der patriarchalischen Gesellschaft fügen müssen. (lrh)

Star Wars: The Rise of Skywalker

Science fiction von J.J. Abrams, USA 2019; 142 min.

Der böse Imperator Palpatine (Ian McDiarmid) ist zurück! In den letzten dreissig Jahren hat er im Verborgenen eine gewaltige Flotte aufgestellt, mit der er nun die Galaxie endgültig unterwerfen will. Dabei soll ihm Kylo Ren (Adam Driver) helfen, doch der will lieber zusammen mit Rey (Daisy Ridley) herrschen -- sofern er es schafft, sie auf die dunkle Seite der Macht zu ziehen.

Auch dieser Abschluss der aktuel­len Trilogie wandelt auf ausgetretenen Pfaden; dieses Mal werden die Motive aus «Return of the Jedi» variiert. Das ist streckenweise unterhaltsam, auf die Länger aber auch ziemlich ermüdend – den ganzen Twists zum Trotz. (ggs)

