Das sind die neuen Kinofilme

Science-Fiction von Julie Delpy, GB/F 2019; 102 min.

Die Genetikerin Isabelle (Julie Delpy) hat sich von ihrem Mann scheiden lassen, aber die beiden streiten weiterhin darüber, wer sich wie um die Tochter Zoe kümmern soll. Eines Morgens findet Isabelle Zoe bewusstlos im Bett. Hatte das Mädchen einen Unfall? Traurig, dass Regisseurin und Darstellerin Julie Delpy («Before Midnight») ihr Autorendrama über Mutterliebe und Trennungskampf nur als Euro-Pudding mit deutsch-französisch-britischen Geldgebern finanzieren konnte. Da sieht man vor allem die ökonomischen Realitäten im Filmgeschäft. Der Film selber wagt einen Science-Fiction-Dreh, interessanter ist er aber als Porträt einer Mutter, die den Vater ihres Kindes ausradiert. (blu)

African Mirror

Essayfilm von Mischa Hedinger, CH 2019, 84 min

Jahrzehntelang prägte René Gardi (1909--2000) dank Büchern, Fernsehsendungen und Filmen das Afrika-Bild der Schweizerinnen und Schweizer. Regisseur Mischa Hedinger (* 1984) hat als Erster Gardis Nachlass gesichtet und daraus seinen Essayfilm montiert. Die grosse Stärke des Films ist, dass Hedinger Gardi nicht einfach als blöden Rassisten denunziert, sondern durch geschickte Montage ihn selbst sich in seiner ganzen Zwiespältigkeit darstellen lässt. Mal greift man sich wegen Gardis hanebüchenen Aussagen an den Kopf, dann wieder muss man ihm völlig recht geben. Ein ebenso komischer wie aufschlussreicher, schlauer Film. (bod)

Down to Earth

Von Rolf Winters und Renata Heinen. NL / USA / GB 2015; 90 min.

Dokumentarfilm Die Filmemacher Renata Heinen und Rolf Winters reisten mit ihren drei Kindern mehrere Jahre um die Welt, um verschiedene Stammesgesellschaften kennen zu lernen. Sie besuchten die USA, das Amazonasgebiet oder die Kalahari-Wüste und sprachen mit den dortigen Ureinwohnern. Daraus ist am Ende dieser Dokumentarfilm ent­standen, der auf alternative Lebenseinstellungen hinweisen will.

Gottlos Abendland

Dokumentarfilm von Felix Tissi, CH 2019; 71 min.

Europa, das ist in diesem Film eine schöne junge Frau in Stöckelschuhen. Doch es ging ihr auch schon besser: Steuerte sie ihre Schiffe einst mutig in die Welt hinaus, so fürchtet sie sich heute vor ein paar Schlauchbooten an ihren Küsten. Höchste Zeit, sich an die Chefetage zu wenden: an Gott persönlich.

Der Essayfilm des Berner Regisseurs Felix Tissi ist ein melancholischer Zustandsbericht des heutigen Europa. Die Idee, die Probleme des Kontinents zu personifizieren, ist erstaunlich produktiv. Und die düsteren Bilder von Kameramann Pierre Reischer sind von eigentümlicher Schönheit. Trotzdem ist «Gottlos Abendland» über weite Strecken ein Film im Alles-geht-den-Bach-runter-Modus. Man wünscht ihm einen weniger wehleidigen Tonfall. (reg)

The Irishman

Mafiaepos von Martin Scorsese, USA 2019; 209 min.

Es beginnt in einem Altersheim. Hier erzählt der greise Frank Sheeran (Robert De Niro), wie er einst vom Mobster Russell Bufalino (Joe Pesci) als Auftragskiller aufgebaut wurde und wie ihm der Gewerkschaftsboss Jimmy Hoffa (Al Pacino) eine offizielle Karriere ermöglichte. Einen dieser beiden Paten musste Sheeran jedoch verraten.

Regisseur Martin Scorsese wollte anscheinend noch einmal in Ruhe jene Mafiastrukturen untersuchen, die ihn ein Leben lang faszinierten. Dafür nutzt er unscheinbare Orte, ein bedächtiges Erzähltempo und vergleichsweise passive Figuren. De Niro, Pesci und Pacino wurden für diesen Film digital verjüngt -- mit zweifelhaftem Resultat. Was den Film auszeichnet, ist die alles verschlingende Einsamkeit, die den Titelhelden umgibt. (zas)

Last Christmas

Liebeskomödie von Paul Feig, USA/GB 2019; 102 min.

Kate (Emilia Clarke) verkauft Weihnachtsschmuck, aber ihre Chefin ist unzufrieden mit ihr. Immer wieder erweist sich Kate als unzuverlässig: bei den Männern, dem Alkohol, im ganzen Leben. Eines Tages aber steht der tadellose Tom (Henry Golding) vor dem Laden.

Emilia Clarke spielt, singt und herzt so gekonnt, dass man ihre Rolle als Drachenmutter in «Game of Thrones» bald vergisst. Sie ist nicht die einzige starke Frau im Film, Emma Thompson spielt ebenfalls und hat das Drehbuch mitverfasst. Inspirationsquelle ist der Wham!-Hit «Last Christmas», und erst am Schluss des Films stellt man verwundert fest, wie wörtlich die Schnulze tatsächlich umgesetzt wurde. (ml)

Le Mans 66

Action von James Mangold, USA/F 2019; 152 min.

Der amerikanische Sportwagenkonstrukteur Carroll Shelby (Matt Damon) bekommt 1965 den Auftrag, ein Rennauto zu bauen, um dem US-Hersteller Ford endlich einen Sieg beim prestigeträchtigen Rennen in Le Mans zu ermöglichen. Aber dann holt Shelby ausgerechnet den englischen Rennfahrer-Heisssporn Ken Miles (Christian Bale) als Fahrer an Bord.

Der Film von James Mangold («Walk the Line») nutzt den Motorsport nicht als benzingeschwängerte Jubelveranstaltung, sondern als Teststrecke für menschliche Belastungsgrenzen. Da schaut man den grossen Buben gerne beim Balgen zu. Kommt hinzu, dass die Arbeitsbedingungen bei Ford stark an die Gesichtslosigkeit heutiger Megakonzerne erinnern. (zas)

Miriam Goldschmidt: Erfinderin von Dazwischen

Dokumentarfilm von Christof Schaefer und Janos Tedeschi, CH/F 2019; 83 min.

Nachdem die Schauspielerin Miriam Goldschmidt (1947 – 2017) das Buch «Der leere Raum» des englischen Regisseurs Peter Brook gelesen hatte, war für sie nichts mehr wie zuvor: Genau so sollte Theater sein, fand sie, und zu ihrem Glück wurde sie Mitglied von Brooks internationaler Truppe.

Goldschmidt war eine Schauspielerin von grosser Intensität. Auch im richtigen Leben war sie ausgesprochen theatralisch. Acht Jahre lang arbeiteten die Regisseure mit Brook und Goldschmidt. Man erlebt Goldschmidt auf dem Höhepunkt ihrer Kunst, aber auch dabei, wie sie sich wegen ihres Alkoholismus keine Texte mehr merken kann. Besonders erhellend sind die Einblicke in die Arbeitsweise von Peter Brook. (bod)

Mon chien Stupide

Komödie von Yvan Attal, F 2019; 106 min.

Da ist ein Schriftsteller, Henri (Yvan Attal), reich geworden durch einen frühen Bestseller, verheiratet mit der klugen Cécile (Charlotte Gainsbourg), vier Kinder, die das Budget belasten. Der hat sichs eingerichtet im wunschlosen Unglück seiner künstlerischen Impotenz. Die Welt hat er so lang schlechtgeredet, bis sie schlecht wurde für ihn. Und in diese morosen Umstände platzt nun seltsam inspirierend ein geifernder Riesenhund, der gern junge Männer bespringt.

Wir haben also: Eine Autorentragikömödie. Ein Weniges von einer Beziehungstragödie mit ihren Bitterstoffen. Eines jener literarischen Filmkonstrukte jedenfalls, die vor allem Eloquenz zelebrieren, vergnüglich und verschwätzt. (csr)

Where We Belong

Dokumentarfilm von Jacqueline Zünd, CH 2019; 78 min.

Fünf Kinder getrennter Eltern geben Auskunft darüber, wie sie das Auseinandergehen erlebt haben und wie sie damit umgehen, mehrere Zuhause zu haben. Filme über Trennungen handeln normalerweise von Geschrei und Streit, die Doku der Schweizerin Jaqueline Zünd («Almost There») hingegen lässt die Kinder einfach reden. Sie tun das in bewundernswerter Aufrichtigkeit, auch wenn sehr viel Schmerz und Einsamkeit spürbar werden. Beachtlich ist auch, dass Zünd die Eltern überhaupt dazu gebracht hat, das zu erlauben. Die Ästhetisierungen sind Geschmackssache, befördern aber einen sinnlichen Eindruck. (blu)

